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https://sputnikarabic.ae/20230521/صحيفة-عبرية-مسؤولون-فرنسيون-يقاطعون-وزير-المال-الإسرائيلي-خلال-مؤتمر-دولي-في-باريس-1077285288.html
صحيفة عبرية: مسؤولون فرنسيون يقاطعون وزير المال الإسرائيلي خلال مؤتمر دولي في باريس
صحيفة عبرية: مسؤولون فرنسيون يقاطعون وزير المال الإسرائيلي خلال مؤتمر دولي في باريس
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بفشل وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في عقد لقاءات مع ممثلين أو مسؤولين فرنسيين، خلال مشاركته في مؤتمر دولي في... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T16:00+0000
2023-05-21T16:00+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن مسؤولين رسميين فرنسيين رفضوا عقد لقاء مع سموتريتش، الذي سيشارك في المؤتمر السنوي لوزراء مال دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يسمى بـ "OECD"، المنعقد في باريس في 7-8 يونيو/ حزيران المقبل.ونقلت الصحيفة، عن مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية الفرنسية، أن بتسلئيل سموتريتش سيواجه صعوبة في عقد لقاءات مع مسؤولين أو ممثلين رسميين فرنسيين على هامش حضوره المؤتمر الدولي، في العاصمة باريس.وأكدت الصحيفة العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن مكتب وزير المال الإسرائيلي حاول تنسيق مواعيد لقاءات عمل للوزير على هامش حضوره المؤتمر وزيارته لباريس بينه وبين مسؤولين فرنسيين، من بينهم وزير الخارجية، ولكنه فشل في ذلك.ويأتي الرفض الفرنسي على خلفية ما صرح به بتسلئيل سموتريتش، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، في الواحد والعشرين من مارس/ آذار الماضي: "إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام"، حسب قوله.وأضاف سموتريتش أن قواعد القانون الدولي لها خمس خصائص تحدد الأمة، التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية، متسائلًا: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد".من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني، الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".وصرّح سموتريتش، في شهر فبراير/ شباط الماضي، في أعقاب هجوم شنّه مستوطنون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أنه يجب على إسرائيل محو هذه البلدة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، الأمر الذي دفعه إلى التراجع في النهاية والقول إن ما قاله كان مجرد "زلة لسان".
https://sputnikarabic.ae/20230321/جامعة-الدول-العربية-تعرب-عن-إدانتها-لتصريحات-وزير-المال-الإسرائيلي-وتصفها-بـالعنصرية-1074998381.html
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أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم

صحيفة عبرية: مسؤولون فرنسيون يقاطعون وزير المال الإسرائيلي خلال مؤتمر دولي في باريس

16:00 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بفشل وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في عقد لقاءات مع ممثلين أو مسؤولين فرنسيين، خلال مشاركته في مؤتمر دولي في باريس.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن مسؤولين رسميين فرنسيين رفضوا عقد لقاء مع سموتريتش، الذي سيشارك في المؤتمر السنوي لوزراء مال دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يسمى بـ "OECD"، المنعقد في باريس في 7-8 يونيو/ حزيران المقبل.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية الفرنسية، أن بتسلئيل سموتريتش سيواجه صعوبة في عقد لقاءات مع مسؤولين أو ممثلين رسميين فرنسيين على هامش حضوره المؤتمر الدولي، في العاصمة باريس.
وأكدت الصحيفة العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن مكتب وزير المال الإسرائيلي حاول تنسيق مواعيد لقاءات عمل للوزير على هامش حضوره المؤتمر وزيارته لباريس بينه وبين مسؤولين فرنسيين، من بينهم وزير الخارجية، ولكنه فشل في ذلك.
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ويأتي الرفض الفرنسي على خلفية ما صرح به بتسلئيل سموتريتش، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، في الواحد والعشرين من مارس/ آذار الماضي: "إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام"، حسب قوله.
وأضاف سموتريتش أن قواعد القانون الدولي لها خمس خصائص تحدد الأمة، التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية، متسائلًا: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد".
من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني، الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".
وصرّح سموتريتش، في شهر فبراير/ شباط الماضي، في أعقاب هجوم شنّه مستوطنون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أنه يجب على إسرائيل محو هذه البلدة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، الأمر الذي دفعه إلى التراجع في النهاية والقول إن ما قاله كان مجرد "زلة لسان".
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