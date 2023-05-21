https://sputnikarabic.ae/20230521/مقتل-ما-لا-يقل-عن-10-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-في-إطلاق-نار-بولاية-باها-كاليفورنيا-المكسيكيبة--1077263688.html

مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بولاية باها كاليفورنيا المكسيكية

مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بولاية باها كاليفورنيا المكسيكية

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 9 آخرين، صباح اليوم الأحد، في إطلاق نار بولاية باها كاليفورنيا المكسيكية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T00:51+0000

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المكسيك

أخبار المكسيك

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وأعلنت بلدية إنسينادا، ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، عن وقوع هجوم مسلح في منطقة سان فيسنتي ضد مشاركين في رالي يُعرف باسم "كاشانيازو"، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ووفاة 10 أشخاص، بحسب صحيفة Eldiario.es الإسبانية. وجاء في البيان: "يشعر رئيس البلدية آرماندو أيالا روبلس بالأسف للهجوم الذي تعرض له المشاركون في فعاليات الحدث المعروف بـ 'كاشانيازو'، حيث خرج المشاركون صباح يوم السبت من منطقة بلايا هيرموسا".ووفقًا لتقارير إدارة الشرطة البلدية، تلقت الساعة 14:18 بلاغًا يفيد بتوقف إطلاق نار وإصابة عدة أشخاص.وذكر التقرير أيضًا أن سيارة رمادية حديثة الطراز وصلت إلى المنطقة الموجودة في الطريق السريع ترانسبينيسولار عند الكيلومتر 90 في منطقة سان فيسنتي، ونزل منها أشخاص بدأوا في إطلاق النار بأسلحة طويلة على المتسابقين الذين كانوا متوقفين.وتوجهت قوات الشرطة المحلية وقوة الأمن الإقليمية والبحرية ووكالة التحقيق الجنائي ووزارة الدفاع الوطني وإدارة الإطفاء والصليب الأحمر المكسيكي إلى مكان الحادث للتعامل مع الطوارئ.وقال البيان: "تواصل بلدية إنسينادا التنسيق الوثيق مع النيابة العامة لولاية باها كاليفورنيا، من أجل المساهمة في التحقيقات التي تؤدي إلى كشف حقيقة الأحداث".وأضاف رئيس البلدية: "أنا على اتصال مستمر مع النيابة العامة للولاية، بالإضافة إلى الجهات الفدرالية على الأصعدة الثلاثة لتقديم جميع المعلومات اللازمة".

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