https://sputnikarabic.ae/20230521/مقتل-6-أفراد-من-حرس-الحدود-الإيراني-إثر-اشتباك-مع-مسلحين-1077269847.html
مقتل 6 أفراد من حرس الحدود الإيراني إثر اشتباك مع مسلحين
مقتل 6 أفراد من حرس الحدود الإيراني إثر اشتباك مع مسلحين
قتل 6 أفراد من قوات حرس الحدود الإيرانية، إثر اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T09:15+0000
2023-05-21T09:15+0000
2023-05-21T09:15+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، وقع الاشتباك مع المسلحين الليلة الماضية جنوب شرقي إيران، ولم تذكر تفاصيل إضافية عن الحادث.بدورها، أكدت السلطات الإيرانية أن "هذا العمل الجبان لن يمر دون رد".يذكر أنه في عام 2021، قُتل شخص وأُصيب 3 آخرون، إثر تفجير في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.واتهم الحرس الثوري حينها مجموعة "إرهابية" مسلحة بتنفيذ العملية.وكانت إيران قد شهدت في عام 2020 عدة انفجارات وحرائق متتالية، طالت مراكز عسكرية وصناعية ونووية ومدنية في حوادث غامضة متكررة، أقلقت السلطات في طهران.لكن أحد أبرز تلك الانفجارات، الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، وأدى إلى أضرار جسيمة في المنشأة؛ بحسب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220323/حرس-الحدود-الإيراني-لا-نسمح-للأشرار-والعملاء-الأجانب-بالنفوذ-إلى-البلاد-1060339211.html
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الإيراني
مقتل 6 أفراد من حرس الحدود الإيراني إثر اشتباك مع مسلحين
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قتل 6 أفراد من قوات حرس الحدود الإيرانية، إثر اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، وقع الاشتباك مع المسلحين الليلة الماضية جنوب شرقي إيران، ولم تذكر تفاصيل إضافية عن الحادث.
بدورها، أكدت السلطات الإيرانية أن "هذا العمل الجبان لن يمر دون رد".
يذكر أنه في عام 2021، قُتل شخص وأُصيب 3 آخرون، إثر تفجير في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.
واتهم الحرس الثوري حينها مجموعة "إرهابية" مسلحة بتنفيذ العملية.
وكانت إيران
قد شهدت في عام 2020 عدة انفجارات وحرائق متتالية، طالت مراكز عسكرية وصناعية ونووية ومدنية في حوادث غامضة متكررة، أقلقت السلطات في طهران.
لكن أحد أبرز تلك الانفجارات، الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، وأدى إلى أضرار جسيمة في المنشأة؛ بحسب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.