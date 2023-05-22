آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
14:14 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 22.05.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة نابلس، جثامين ثلاثة شبان قتلوا في عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي المدينة.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وصولًا إلى الدوار الرئيسي وسط المدينة، ومن ثم إلى منازل القتلى في مخيم بلاطة لإلقاء نظرة الوداع عليهم.
وردّد المشيّعون الهتافات المنددة بسياسة الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، داعين إلى تجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال شاهد العيان، وحيد إسماعيل، لوكالة "سبوتنيك": "استفقنا على صوت إطلاق نار كثيف في المخيم، واقتحم الجيش الإسرائيلي المنزل المجاور لنا، وقاموا بتفجيره بشكل مفاجئ، وخلفوا أضرارا كبيرة في البيت والبيوت المجاورة، واستشهد الشبان الثلاثة".
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت المواطنة صبحية أبو ذراع، لـ"سبوتنيك": "لقد طوق جيش الاحتلال كل المخيم، وبعدها اقتحموا بيت عبد الله أبو شلال وفجروا المنزل، وبيتنا دمر ايضًا وأصيب أولادي، ودمر جيش الاحتلال منازل الجيران أيضًا".
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس ونفذت عملية عسكرية، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشبان الثلاثة وهم، فتحي جهاد عبد السلام أبو رزق (30 عامًا)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عامًا)، ومحمد بلال محمد أبو زيتون (32 عامًا)، وإصابة 6 آخرين على الأقل، جروح أحدهم حرجة، وتفجير عدد من المنازل.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وسط غضب عارم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبمقتل الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، منذ بداية العام الحالي، إلى 156 بينهم 37 قتيلا من نابلس، و36 من قطاع غزة، و26 من الأطفال.