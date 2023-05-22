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https://sputnikarabic.ae/20230522/إصابة-4-أشخاص-إثر-حريق-اندلع-بمكتب-بريد-تاريخي-في-الفلبين-1077297656.html
إصابة 4 أشخاص إثر حريق اندلع بمكتب بريد تاريخي في الفلبين
إصابة 4 أشخاص إثر حريق اندلع بمكتب بريد تاريخي في الفلبين
أسفر حريق دمر مبنى تاريخيا يعود إلى قرون مضت في العاصمة الفلبينية مانيلا قبل "السيطرة عليه" عن إصابة أربعة أشخاص، حسبما ذكر مكتب الحماية من الحرائق اليوم... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T03:00+0000
2023-05-22T03:00+0000
الفلبين
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إصابة
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وقال المكتب، إن الحريق اندلع في مكتب البريد المركزي الفلبيني عند حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل بحسب ما ورد.وأظهر التحقيق الأولي، أن الحريق بدأ من الطابق السفلي في المبنى المكون من أربعة طوابق، وفقا لوكالة "شينخوا".وتم وضع الحريق على أعلى مستوى إنذار للحرائق قبل الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم بقليل.وأفاد مكتب الحماية من الحرائق أن واجهة المبنى لا تزال سليمة، بينما يواصل رجال الإطفاء إخماد الحريق بالكامل.وأشار القائم بأعمال مدير مكتب البريد العام لويس كارلوس، إلى أن الطوابع التذكارية كانت من بين الأشياء التي تعرضت للحرق.
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الفلبين, العالم, إصابة, رسائل البريد
الفلبين, العالم, إصابة, رسائل البريد

إصابة 4 أشخاص إثر حريق اندلع بمكتب بريد تاريخي في الفلبين

03:00 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / JAY DIRECTOالفلبين
الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / JAY DIRECTO
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أسفر حريق دمر مبنى تاريخيا يعود إلى قرون مضت في العاصمة الفلبينية مانيلا قبل "السيطرة عليه" عن إصابة أربعة أشخاص، حسبما ذكر مكتب الحماية من الحرائق اليوم الاثنين.
وقال المكتب، إن الحريق اندلع في مكتب البريد المركزي الفلبيني عند حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل بحسب ما ورد.
وأظهر التحقيق الأولي، أن الحريق بدأ من الطابق السفلي في المبنى المكون من أربعة طوابق، وفقا لوكالة "شينخوا".
وتم وضع الحريق على أعلى مستوى إنذار للحرائق قبل الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم بقليل.
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وأفاد مكتب الحماية من الحرائق أن واجهة المبنى لا تزال سليمة، بينما يواصل رجال الإطفاء إخماد الحريق بالكامل.
وأشار القائم بأعمال مدير مكتب البريد العام لويس كارلوس، إلى أن الطوابع التذكارية كانت من بين الأشياء التي تعرضت للحرق.
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