الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية لسكان مدينة على الحدود السورية العراقية
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية لسكان مدينة على الحدود السورية العراقية
© Sputnik . Farouk Mudhi
حصري
دعما لأهالي مدينة (الميادين)، وزّعت وحدات الجيش الروسي العاملة في محافظة دير الزور، مساعدات إنسانية بهدف التخفيف من المنغصات المعيشية التي تخيم على سكان المدينة.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن الجيش الروسي قدم سلالا من المساعدات الغذائية الأساسية لسكان مدينة الميادين الحدودية مع العراق، أقصى ريف دير الزور الشرقي، دعما لقدرتهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها جراء مفرزات الحرب والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، على الشعب السوري.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية لسكان مدينة على الحدود السورية العراقية
الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية لسكان مدينة على الحدود السورية العراقية
© Sputnik . Farouk Mudhi
وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في دير الزور، إن تقديم المساعدات للشعب السوري هو واجب تقدمه روسيا لدعم المواطنين في محنتهم التي يمرون بها، وهو تأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين حكومة وشعبًا.
وفي السياق نفسه، أكد مختار مدينة (الميادين)، عبدالهادي الضويحي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "التوزيع شمل قرابة 300 عائلة، وهو المرة الأولى التي يقوم بها مركز المصالحة الروسي بتوزيع مساعدات في المدينة".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية لسكان مدينة على الحدود السورية العراقية
الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية لسكان مدينة على الحدود السورية العراقية
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأردف الضويحي: "نحن نشكر الأصدقاء على الدور الإنساني لروسيا، حكومة وشعبًا".
يذكر أن مركز المصالحة الروسي كان قد قام، خلال الأيام القليلة الماضية، بسلسلة من النشاطات الإنسانية تخللها توزيع مساعدات أساسية لسكان بلدات (حطلة وطابية جزيرة)، المحاذية لمناطق سيطرة الجيش الأمريكي في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، على أن يستكمل جولته الشهرية في بلدة (مظلوم)، خلال الأيام القليلة المقبلة.