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https://sputnikarabic.ae/20230522/لحظة-انهيار-لاعب-ريال-مدريد-عقب-هتافات-عنصرية-والرئيس-البرازيلي-يدعمه-1077299722.html
لحظة انهيار لاعب ريال مدريد عقب هتافات عنصرية.. والرئيس البرازيلي يدعمه
لحظة انهيار لاعب ريال مدريد عقب هتافات عنصرية.. والرئيس البرازيلي يدعمه
بكى اللاعب البرازيلي، ونجم نادي "ريال مدريد"، فينيسيوس جونيور، عقب تعرضه لهتافات عنصرية، أفقدته أعصابه حتى تعرض للطرد إثر اشتباكه مع حارس مرمى الفريق المنافس. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T06:54+0000
2023-05-22T06:54+0000
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جاء ذلك خلال مباراة النادي الملكي أمام فالنسيا، في استاد ميستايا، أمس الأحد، حيث خسر نادي العاصمة بهدف نظيف.لكن المباراة المشحونة التي توقفت 10 دقائق وشهدت إلقاء الشرطة القبض على المشجعين المشاركين في الهتافات العنصرية، ألقت بالمزيد من الضغوط على النجم البرازيلي حتى فقد أعصابه واشتبك بعنف مع حارس مرمى فالنسيا، مما دفع الحكم إلى طرده.
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منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , أخبار نادي ريال مدريد, نادي الفيديو, رياضة
منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , أخبار نادي ريال مدريد, نادي الفيديو, رياضة

لحظة انهيار لاعب ريال مدريد عقب هتافات عنصرية.. والرئيس البرازيلي يدعمه

06:54 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISفينيسيوس يسجل هدف مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022
فينيسيوس يسجل هدف مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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بكى اللاعب البرازيلي، ونجم نادي "ريال مدريد"، فينيسيوس جونيور، عقب تعرضه لهتافات عنصرية، أفقدته أعصابه حتى تعرض للطرد إثر اشتباكه مع حارس مرمى الفريق المنافس.
جاء ذلك خلال مباراة النادي الملكي أمام فالنسيا، في استاد ميستايا، أمس الأحد، حيث خسر نادي العاصمة بهدف نظيف.
وأعلن رئيس البرازيل عن دعمه لفينيسيوس، الذي اتهم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وإسبانيا بالعنصرية، مؤكدا أنه "قوي وسيقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيدا" وذلك في تغريدة على تويتر.
لكن المباراة المشحونة التي توقفت 10 دقائق وشهدت إلقاء الشرطة القبض على المشجعين المشاركين في الهتافات العنصرية، ألقت بالمزيد من الضغوط على النجم البرازيلي حتى فقد أعصابه واشتبك بعنف مع حارس مرمى فالنسيا، مما دفع الحكم إلى طرده.
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