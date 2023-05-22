https://sputnikarabic.ae/20230522/مصر-إحالة-8-قيادات-إخوانية-للمفتي-تمهيدا-لإعدامهم-1077326001.html
مصر… إحالة 8 قيادات إخوانية للمفتي تمهيدا لإعدامهم
مصر… إحالة 8 قيادات إخوانية للمفتي تمهيدا لإعدامهم
قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 8 قيادات من جماعة "الإخوان" (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية) إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T19:43+0000
2023-05-22T19:43+0000
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وشمل القرار مرشد الإخوان محمد بديع، والقائم بأعماله محمود عزت، إضافة إلى محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.ويأتي ذلك لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام عليهم لاتهامهم في قضية "أحداث المنصة"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه تم تحديد جلسة الـ 20 من سبتمبر/ أيلول المقبل، للنطق بالحكم عليهم.يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن في أبريل/ نيسان 2022، عن نيته إطلاق حوار وطني يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير إلى عدم دعوة جماعة "الإخوان المسلمين" (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية).وتولّى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، مهام المنسق العام للحوار، الذي أعلن بدوره تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني، يضم موالين ومعارضين للسلطة.ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، وأكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي يمثل خطوة ضرورية لبدء هذا الحوار.
https://sputnikarabic.ae/20220806/الرئيس-المصري-عن-الحوار-الوطني--مهم-نسمع-بعض-حتى-لو-كنا-مختلفين-1066086610.html
https://sputnikarabic.ae/20230501/أعضاء-بالحوار-الوطني-المصري-يوضحون-لـسبوتنيك-آليات-العمل-والقضايا-المطروحة-1076534854.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار مصر الآن
مصر… إحالة 8 قيادات إخوانية للمفتي تمهيدا لإعدامهم
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قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 8 قيادات من جماعة "الإخوان" (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية) إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".
وشمل القرار مرشد الإخوان محمد بديع، والقائم بأعماله محمود عزت، إضافة إلى محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، حسبما ذكرت
"بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.
ويأتي ذلك لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام عليهم لاتهامهم في قضية "أحداث المنصة"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه تم تحديد جلسة الـ 20 من سبتمبر/ أيلول المقبل، للنطق بالحكم عليهم.
يذكر أن الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي، أعلن في أبريل/ نيسان 2022، عن نيته إطلاق حوار وطني يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير إلى عدم دعوة جماعة "الإخوان المسلمين" (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية).
وتولّى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، مهام المنسق العام للحوار، الذي أعلن بدوره تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني، يضم موالين ومعارضين
للسلطة.
ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني
، وأكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي يمثل خطوة ضرورية لبدء هذا الحوار.