https://sputnikarabic.ae/20230522/من-التدخين-إلى-التوتر7-أشياء-تضر-بصحة-عظامك-1077300288.html

من التدخين إلى التوتر..7 أشياء تضر بصحة عظامك

من التدخين إلى التوتر..7 أشياء تضر بصحة عظامك

من الطفولة إلى الشيخوخة، تخضع عظامنا باستمرار لدورة تجديد، حيث يتم تكسير أنسجة العظام القديمة واستبدالها بعظام جديدة أكثر صحة. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T07:22+0000

2023-05-22T07:22+0000

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لكن ماذا يحدث عندما يختل هذا التوازن الدقيق؟ ماذا لو أدت عاداتنا وخيارات نمط حياتنا إلى إضعاف حصننا الهيكلي دون قصد، مما يجعلنا عرضة للكسور وهشاشة العظام والأمراض الأخرى المرتبطة بالعظام؟.حان الوقت لإعطاء الأولوية لرفاهية عظامنا، فهي الركائز الصامتة التي تدعم حيويتنا. فيما يلي سبعة أنشطة قد تؤثر على صحة عظامك بحسب موقع only my health:1. فخ أسلوب الحياة المستقرةتخيل يوما نموذجيا في المكتب، حيث تقضي ساعات وساعات جالسا أمام شاشة الكمبيوتر، وبالكاد تتحرك عضلة. عندما تكون غير نشط، لا يتعين على عظامك أن تعمل بجد، ويمكن أن تضعف بمرور الوقت. وبالتالي، فإن التمرين ضروري للحفاظ على عظام قوية وصحية. تمارين مثل المشي والجري ورفع الأثقال مفيدة بشكل خاص لصحة العظام.2. التدخينالتدخين ضار لكل جزء من جسمك تقريبا، بما في ذلك عظامك. يقلل من امتصاص الكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى اللازمة لعظام صحية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقلل أيضا من كثافة العظام ويزيد من خطر الإصابة بالكسور.3. استهلاك الكحول الزائدقد يبدو الاحتفال مع الأصدقاء والشرب بشراهة أمرا مفضلا لدى البعض، لكنه قد يؤثر بشدة على عظامك. يتدخل الكحول في قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى ضعف العظام. يمكن أن يؤثر أيضا على إعادة تشكيل العظام، مما يؤدي إلى انخفاض كثافتها.4. تناول كميات كبيرة من الكافيينقد يزعج هذا كل عشاق القهوة، لكن تناول الكافيين شيء آخر يمكن أن يضر عظامك. تحتوي القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية على مادة الكافيين. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين إلى الإضرار بعظامك عن طريق التدخل في امتصاص الكالسيوم.5. التغذية السيئةتخيل صباحا مزدحما، خرجت مسرعا من الباب ومعك فنجان قهوة فقط، متجاوزا وجبة فطور متوازنة. عندما يتعلق الأمر بصحة العظام فإن التغذية السليمة لها أهمية قصوى. يمكن أن تؤدي النظم الغذائية منخفضة الكالسيوم وفيتامين D والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى إلى ضعف العظام. يمكن للأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية أيضا أن تضر عظامك عن طريق تعزيز الالتهاب، مما قد يتداخل مع إعادة تشكيل العظام.6. التوترعندما تشعر بالتوتر، ينتج جسمك الكورتيزول، وهو هرمون يمكن أن يتداخل مع إعادة تشكيل العظام. يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور. لذلك، في المرة القادمة التي تتعرض فيها للتوتر، حاول إرخاء عقلك من خلال أداء الأنشطة، مثل التأمل أو اليوغا أو تمارين التنفس العميق.7. قلة ضوء الشمستساعد أشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين D الضروري لامتصاص الكالسيوم ونمو العظام. يمكن أن يؤدي قلة التعرض لأشعة الشمس إلى نقص فيتامين D، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام. اقضِ بعض الوقت في الهواء الطلق، خاصة في الصباح أو في وقت متأخر بعد الظهر عندما لا تكون الشمس قوية جدا.

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