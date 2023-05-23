عربي
الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تمنع قاذفات أمريكية من انتهاك الأجواء الروسية
https://sputnikarabic.ae/20230523/الإمارات-روسيا-تعتمد-بحق-على-صداقة-العالم-العربي--1077359658.html
الإمارات: روسيا تعتمد بحق على صداقة العالم العربي
الإمارات: روسيا تعتمد بحق على صداقة العالم العربي
أعلن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، أن روسيا تعتمد على المعاملة بالمثل في علاقات الصداقة مع العالم العربي، ومواقف روسيا والإمارات العربية... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T17:30+0000
2023-05-23T17:30+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg
وقال غباش في لقاء مع رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو: "نحن ندرك جيدًا أن لروسيا علاقات تاريخية وطيدة مع العالم العربي، وفي هذا الصدد، تعتمد روسيا بحق على المعاملة بالمثل، وقد تم التأكيد أخيرا على العلاقات مع بلدنا بشكل خاص".ونقل غباش في كلمته تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ماتفيينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت ماتفيينكو: "على الرغم من الوضع الدولي الصعب، تواصل بلداننا التفاعل النشط في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات".
https://sputnikarabic.ae/20230522/الإمارات-تعلن-تغيير-مسمى-وزارة-الخارجية-والتعاون-الدولي-1077312716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0bdf23d81fb6ec3b163215b28a31c49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الإمارات: روسيا تعتمد بحق على صداقة العالم العربي

17:30 GMT 23.05.2023
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، أن روسيا تعتمد على المعاملة بالمثل في علاقات الصداقة مع العالم العربي، ومواقف روسيا والإمارات العربية المتحدة في الشؤون الدولية متقاربة أو متطابقة.
وقال غباش في لقاء مع رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو: "نحن ندرك جيدًا أن لروسيا علاقات تاريخية وطيدة مع العالم العربي، وفي هذا الصدد، تعتمد روسيا بحق على المعاملة بالمثل، وقد تم التأكيد أخيرا على العلاقات مع بلدنا بشكل خاص".

وتابع: "نحن سعداء لأن مواقفنا في الشؤون الدولية قريبة أو متطابقة، ونقدر تقديراً عالياً نهج روسيا في إدارة الأزمات، ونقدر تقديراً عالياً فرصة التفاعل في مختلف المنصات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
الإمارات تعلن تغيير مسمى "وزارة الخارجية والتعاون الدولي"
أمس, 12:41 GMT
ونقل غباش في كلمته تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ماتفيينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي السياق نفسه، أشارت ماتفيينكو إلى أن زيارة غباش إلى روسيا ذات أهمية كبيرة وستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات الروسية الإماراتية برمتها.

وقالت ماتفيينكو: "على الرغم من الوضع الدولي الصعب، تواصل بلداننا التفاعل النشط في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:38 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала