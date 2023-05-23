https://sputnikarabic.ae/20230523/الإمارات-روسيا-تعتمد-بحق-على-صداقة-العالم-العربي--1077359658.html
الإمارات: روسيا تعتمد بحق على صداقة العالم العربي
الإمارات: روسيا تعتمد بحق على صداقة العالم العربي
أعلن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، أن روسيا تعتمد على المعاملة بالمثل في علاقات الصداقة مع العالم العربي، ومواقف روسيا والإمارات العربية... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T17:30+0000
2023-05-23T17:30+0000
2023-05-23T17:30+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg
وقال غباش في لقاء مع رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو: "نحن ندرك جيدًا أن لروسيا علاقات تاريخية وطيدة مع العالم العربي، وفي هذا الصدد، تعتمد روسيا بحق على المعاملة بالمثل، وقد تم التأكيد أخيرا على العلاقات مع بلدنا بشكل خاص".ونقل غباش في كلمته تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ماتفيينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت ماتفيينكو: "على الرغم من الوضع الدولي الصعب، تواصل بلداننا التفاعل النشط في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات".
https://sputnikarabic.ae/20230522/الإمارات-تعلن-تغيير-مسمى-وزارة-الخارجية-والتعاون-الدولي-1077312716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0bdf23d81fb6ec3b163215b28a31c49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الإمارات: روسيا تعتمد بحق على صداقة العالم العربي
تابعنا عبر
أعلن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، أن روسيا تعتمد على المعاملة بالمثل في علاقات الصداقة مع العالم العربي، ومواقف روسيا والإمارات العربية المتحدة في الشؤون الدولية متقاربة أو متطابقة.
وقال غباش في لقاء مع رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو: "نحن ندرك جيدًا أن لروسيا علاقات تاريخية وطيدة مع العالم العربي، وفي هذا الصدد، تعتمد روسيا بحق على المعاملة بالمثل، وقد تم التأكيد أخيرا على العلاقات مع بلدنا بشكل خاص".
وتابع: "نحن سعداء لأن مواقفنا في الشؤون الدولية قريبة أو متطابقة، ونقدر تقديراً عالياً نهج روسيا في إدارة الأزمات، ونقدر تقديراً عالياً فرصة التفاعل في مختلف المنصات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ونقل غباش في كلمته تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ماتفيينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي السياق نفسه، أشارت ماتفيينكو إلى أن زيارة غباش إلى روسيا ذات أهمية كبيرة وستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات الروسية الإماراتية برمتها.
وقالت ماتفيينكو: "على الرغم من الوضع الدولي الصعب، تواصل بلداننا التفاعل النشط في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات".