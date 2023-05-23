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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-11-مسيرة-أوكرانية-و13-صاروخا-بعيد-المدى-1077348154.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 11 مسيرة أوكرانية و13 صاروخا بعيد المدى
الدفاع الجوي الروسي يسقط 11 مسيرة أوكرانية و13 صاروخا بعيد المدى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 11 مسيرة أوكرانية خلال اليوم. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T13:20+0000
2023-05-23T13:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "تم اعتراض 13 صاروخا بعيد المدى من طراز "هيمارس" و"أورغان".وتابع البيان: "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 مسيرة أوكرانية في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق إيفانوفكا وكيريلوفكا ونوفواندريفكا وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة توكاريفكا في مقاطعة خاركوف".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4887 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-استهداف-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-وتدمير-مستودعين-للوقود-1077343367.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 11 مسيرة أوكرانية و13 صاروخا بعيد المدى

13:20 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 13:27 GMT 23.05.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 11 مسيرة أوكرانية خلال اليوم.
وقالت الدفاع الروسية: "تم اعتراض 13 صاروخا بعيد المدى من طراز "هيمارس" و"أورغان".
وتابع البيان: "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 مسيرة أوكرانية في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق إيفانوفكا وكيريلوفكا ونوفواندريفكا وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة توكاريفكا في مقاطعة خاركوف".
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: استهداف مركز قيادة للقوات الأوكرانية وتدمير مستودعين للوقود
12:20 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4887 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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