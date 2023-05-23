https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-11-مسيرة-أوكرانية-و13-صاروخا-بعيد-المدى-1077348154.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 11 مسيرة أوكرانية و13 صاروخا بعيد المدى
الدفاع الجوي الروسي يسقط 11 مسيرة أوكرانية و13 صاروخا بعيد المدى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 11 مسيرة أوكرانية خلال اليوم. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T13:20+0000
2023-05-23T13:20+0000
2023-05-23T13:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "تم اعتراض 13 صاروخا بعيد المدى من طراز "هيمارس" و"أورغان".وتابع البيان: "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 مسيرة أوكرانية في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق إيفانوفكا وكيريلوفكا ونوفواندريفكا وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة توكاريفكا في مقاطعة خاركوف".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4887 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-استهداف-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-وتدمير-مستودعين-للوقود-1077343367.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 11 مسيرة أوكرانية و13 صاروخا بعيد المدى
13:20 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 13:27 GMT 23.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 11 مسيرة أوكرانية خلال اليوم.
وقالت الدفاع الروسية: "تم اعتراض 13 صاروخا بعيد المدى من طراز "هيمارس" و"أورغان".
وتابع البيان: "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 مسيرة أوكرانية في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق إيفانوفكا وكيريلوفكا ونوفواندريفكا وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة توكاريفكا في مقاطعة خاركوف".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة و235 طائرة هليكوبتر و4273 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9275 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4887 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10395 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.