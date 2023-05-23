https://sputnikarabic.ae/20230523/صحيفة-تكشف-عن-مناوشات-حادة-بين-وزيري-خارجية-في-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-دعم-أوكرانيا-1077333254.html
صحيفة تكشف عن مناوشات حادة بين وزيري خارجية في الاتحاد الأوروبي بسبب دعم أوكرانيا
صحيفة تكشف عن مناوشات حادة بين وزيري خارجية في الاتحاد الأوروبي بسبب دعم أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن مناوشات حادة حصلت بين وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك خلال اجتماعهما الأخير. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T08:09+0000
2023-05-23T08:09+0000
2023-05-23T08:09+0000
العالم
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وذكرت صحيفة غربية أن الاجتماع بينهما انتهى بمناوشة حول قضية بنك "OTP" ومنع المساعدات لأوكرانيا.وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن دبلوماسيين أن وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك انتقدت نظيرها المجري بسبب رفضه الموافقة على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي.وكشف الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن حجم الدعم العسكري المقدم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا قد بلغ حتى الآن نحو 10 مليارات يورو.وقال بوريل، في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في إطار مجلس الشؤون الخارجية، إن "الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 10 مليارات يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230521/زيلينسكي-يسلم-الرئيس-الكوري-قائمة-المساعدات-غير-الفتاكة-اللازمة-لكييف-1077287004.html
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العالم
صحيفة تكشف عن مناوشات حادة بين وزيري خارجية في الاتحاد الأوروبي بسبب دعم أوكرانيا
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن مناوشات حادة حصلت بين وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك خلال اجتماعهما الأخير.
وذكرت صحيفة غربية أن الاجتماع بينهما انتهى بمناوشة حول قضية بنك "OTP" ومنع المساعدات لأوكرانيا.
وأشارت
صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن دبلوماسيين أن وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك انتقدت نظيرها المجري بسبب رفضه الموافقة على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي.
وكشف الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن حجم الدعم العسكري المقدم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا قد بلغ حتى الآن نحو 10 مليارات يورو.
وقال بوريل، في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في إطار مجلس الشؤون الخارجية، إن "الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 10 مليارات يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا".