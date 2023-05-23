https://sputnikarabic.ae/20230523/لم-يحقق-أي-بطولة-بيراميدز-يحدد-سعر-بيع-رمضان-صبحي-1077352802.html
لم يحقق أي بطولة... بيراميدز يحدد سعر بيع رمضان صبحي
لم يحقق أي بطولة... بيراميدز يحدد سعر بيع رمضان صبحي
حدد نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري، سعرا لبيع نجم الفريق رمضان صبحي، وذلك بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T14:48+0000
2023-05-23T14:48+0000
2023-05-23T14:48+0000
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ووفقا لتقارير صحفية، يريد رمضان العودة إلى أوروبا، بعدما قضى 3 مواسم مع بيراميدز، لم يحقق خلالها أي بطولة.لكن بيراميدز يرفض فكرة رحيل رمضان صبحي، ويتمسك باستمراره في الموسم المقبل.ويرى مسئولو بيراميدز أن رمضان صبحي من الركائز الأساسية للفريق، ورحيله عن الفريق يحتاج لتعويضه بصفقات قوية، لذا اشترط الحصول على مبلغ ضخم.وشارك رمضان هذا الموسم مع بيراميدز في 28 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف، كما صنع 8 لزملائه.يُذكر أن بيراميدز ودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور الثمانية بعد خسارته أمام فريق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، كما خسر بطولتي كأس مصر (النسخة الماضية) ونهائي كأس مصر، أمام النادي الأهلي، وابتعد الفريق عن المنافسة على بطولة الدوري، باحتلاله المركز الثالث برصيد 49 نقطة.
https://sputnikarabic.ae/20210711/مصر-الزمالك-يحسم-موقفه-من-ضم-رمضان-صبحي-1049533388.html
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رياضة, الدوري المصري الممتاز, الأخبار, منوعات
رياضة, الدوري المصري الممتاز, الأخبار, منوعات
لم يحقق أي بطولة... بيراميدز يحدد سعر بيع رمضان صبحي
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حدد نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري، سعرا لبيع نجم الفريق رمضان صبحي، وذلك بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لتقارير
صحفية، يريد رمضان العودة إلى أوروبا، بعدما قضى 3 مواسم مع بيراميدز، لم يحقق خلالها أي بطولة.
لكن بيراميدز يرفض فكرة رحيل رمضان صبحي، ويتمسك باستمراره في الموسم المقبل.
وأوضحت التقارير أن بيراميدز اشترط الحصول على 6 مليون يورو كحد أدنى للموافقة على رحيل اللاعب في ميركاتو الصيف.
ويرى مسئولو بيراميدز أن رمضان صبحي
من الركائز الأساسية للفريق، ورحيله عن الفريق يحتاج لتعويضه بصفقات قوية، لذا اشترط الحصول على مبلغ ضخم.
وشارك رمضان هذا الموسم مع بيراميدز في 28 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف، كما صنع 8 لزملائه.
يُذكر أن بيراميدز
ودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور الثمانية بعد خسارته أمام فريق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، كما خسر بطولتي كأس مصر (النسخة الماضية) ونهائي كأس مصر، أمام النادي الأهلي، وابتعد الفريق عن المنافسة على بطولة الدوري، باحتلاله المركز الثالث برصيد 49 نقطة.