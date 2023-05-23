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https://sputnikarabic.ae/20230523/مكارثي-تخلف-الولايات-المتحدة-عن-السداد-سيأتي-في-غضون-أيام--1077356335.html
مكارثي: تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيأتي في غضون أيام
مكارثي: تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيأتي في غضون أيام
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن التخلف عن السداد سيأتي في غضون أيام، والرئيس جو بايدن هو الوحيد المسؤول عن ذلك. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T16:12+0000
2023-05-23T16:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب مكارثي على صفحته في "تويتر": "يحاول بايدن إعادة كتابة التاريخ من خلال الإصرار على قيامه بدوره فيما يتعلق بحد الدين الوطني ولا يمكن اتهامه بالتخلف عن السداد. في الواقع، لقد رفض المفاوضات لأكثر من مائة يوم".في الأسبوع الماضي، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، موعدًا محتملاً للتخلف عن السداد في، الأول من يونيو/حزيران، وحثت الكونغرس على رفع سقف الدين الوطني على الفور.وحُدّد سقف الدين الحكومي الأمريكي، حتى الآن، عند أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230523/مكارثي-الكونغرس-لا-يبحث-مع-البيت-الأبيض-تخفيض-الإنفاق-الدفاعي-فيما-يتعلق-بالدين-العام-1077329057.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مكارثي: تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيأتي في غضون أيام

16:12 GMT 23.05.2023
© AP Photo / Greg Nash كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
 كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Greg Nash
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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن التخلف عن السداد سيأتي في غضون أيام، والرئيس جو بايدن هو الوحيد المسؤول عن ذلك.
وكتب مكارثي على صفحته في "تويتر": "يحاول بايدن إعادة كتابة التاريخ من خلال الإصرار على قيامه بدوره فيما يتعلق بحد الدين الوطني ولا يمكن اتهامه بالتخلف عن السداد. في الواقع، لقد رفض المفاوضات لأكثر من مائة يوم".

وبحسب مكارثي، قبل الموعد المتوقع الذي لن تتمكن فيه واشنطن من سداد ديونها دون اتخاذ قرار بزيادة حد الاقتراض، فهناك تسعة أيام متبقية.

في الأسبوع الماضي، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، موعدًا محتملاً للتخلف عن السداد في، الأول من يونيو/حزيران، وحثت الكونغرس على رفع سقف الدين الوطني على الفور.
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
مكارثي: الكونغرس لا يبحث مع البيت الأبيض تخفيض الإنفاق الدفاعي فيما يتعلق بالدين العام
01:50 GMT
وحُدّد سقف الدين الحكومي الأمريكي، حتى الآن، عند أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
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