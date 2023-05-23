https://sputnikarabic.ae/20230523/مكارثي-تخلف-الولايات-المتحدة-عن-السداد-سيأتي-في-غضون-أيام--1077356335.html

مكارثي: تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيأتي في غضون أيام

مكارثي: تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيأتي في غضون أيام

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن التخلف عن السداد سيأتي في غضون أيام، والرئيس جو بايدن هو الوحيد المسؤول عن ذلك. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T16:12+0000

2023-05-23T16:12+0000

2023-05-23T16:12+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتب مكارثي على صفحته في "تويتر": "يحاول بايدن إعادة كتابة التاريخ من خلال الإصرار على قيامه بدوره فيما يتعلق بحد الدين الوطني ولا يمكن اتهامه بالتخلف عن السداد. في الواقع، لقد رفض المفاوضات لأكثر من مائة يوم".في الأسبوع الماضي، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، موعدًا محتملاً للتخلف عن السداد في، الأول من يونيو/حزيران، وحثت الكونغرس على رفع سقف الدين الوطني على الفور.وحُدّد سقف الدين الحكومي الأمريكي، حتى الآن، عند أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230523/مكارثي-الكونغرس-لا-يبحث-مع-البيت-الأبيض-تخفيض-الإنفاق-الدفاعي-فيما-يتعلق-بالدين-العام-1077329057.html

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