https://sputnikarabic.ae/20230523/مكارثي-تخلف-الولايات-المتحدة-عن-السداد-سيأتي-في-غضون-أيام--1077356335.html
مكارثي: تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيأتي في غضون أيام
مكارثي: تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيأتي في غضون أيام
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن التخلف عن السداد سيأتي في غضون أيام، والرئيس جو بايدن هو الوحيد المسؤول عن ذلك. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T16:12+0000
2023-05-23T16:12+0000
2023-05-23T16:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/02/1045690288_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f22b8c27ef079c8ccb10db9cec274035.jpg
وكتب مكارثي على صفحته في "تويتر": "يحاول بايدن إعادة كتابة التاريخ من خلال الإصرار على قيامه بدوره فيما يتعلق بحد الدين الوطني ولا يمكن اتهامه بالتخلف عن السداد. في الواقع، لقد رفض المفاوضات لأكثر من مائة يوم".في الأسبوع الماضي، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، موعدًا محتملاً للتخلف عن السداد في، الأول من يونيو/حزيران، وحثت الكونغرس على رفع سقف الدين الوطني على الفور.وحُدّد سقف الدين الحكومي الأمريكي، حتى الآن، عند أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230523/مكارثي-الكونغرس-لا-يبحث-مع-البيت-الأبيض-تخفيض-الإنفاق-الدفاعي-فيما-يتعلق-بالدين-العام-1077329057.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/02/1045690288_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_98455f6e7da8732084cfe02369ba3cf4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مكارثي: تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيأتي في غضون أيام
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن التخلف عن السداد سيأتي في غضون أيام، والرئيس جو بايدن هو الوحيد المسؤول عن ذلك.
وكتب مكارثي على صفحته في "تويتر": "يحاول بايدن إعادة كتابة التاريخ من خلال الإصرار على قيامه بدوره فيما يتعلق بحد الدين الوطني ولا يمكن اتهامه بالتخلف عن السداد. في الواقع، لقد رفض المفاوضات لأكثر من مائة يوم".
وبحسب مكارثي، قبل الموعد المتوقع الذي لن تتمكن فيه واشنطن من سداد ديونها دون اتخاذ قرار بزيادة حد الاقتراض، فهناك تسعة أيام متبقية.
في الأسبوع الماضي، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، موعدًا محتملاً للتخلف عن السداد في، الأول من يونيو/حزيران، وحثت الكونغرس على رفع سقف الدين الوطني على الفور.
وحُدّد سقف الدين الحكومي الأمريكي، حتى الآن، عند أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.