https://sputnikarabic.ae/20230524/الأمم-المتحدة-أكثر-من-300-ألف-شخص-فروا-من-السودان-إلى-الدول-المجاورة-1077388736.html
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة
أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى البلدان المجاورة. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T11:43+0000
2023-05-24T11:43+0000
2023-05-24T11:43+0000
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كتب غراندي على حسابه بموقع "تويتر"، "فر أكثر من 300 ألف شخص من السودان نحو الدول المجاورة حتى الآن. عبر الكثيرون حدود تشاد ومصر خلال الأيام القليلة الماضية".وأضاف: "لا يزال هناك نقص في مساهمات المانحين لدعم خطة الاستجابة للاجئين، نحتاج إلى المزيد من الموارد بشكل عاجل، لدعم البلدان المستضيفة للاجئين".وكانت الأمم المتحدة دعت إلى توفير 3 مليارات دولار، لمساعدة ملايين الأشخاص في السودان، ومئات الآلاف الذين فروا إلى البلدان المجاورة.وتسعى المنظمة لتوفير 470 مليون دولار، لدعم النازحين والمناطق المستضيفة للاجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان.ويشهد السودان نزاعًا مسلحًا منذ نيسان/أبريل الماضي، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة سعودية أمريكية، دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة
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أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى البلدان المجاورة.
كتب غراندي على حسابه بموقع "تويتر"، "فر أكثر من 300 ألف شخص من السودان
نحو الدول المجاورة حتى الآن. عبر الكثيرون حدود تشاد ومصر خلال الأيام القليلة الماضية".
وأضاف: "لا يزال هناك نقص في مساهمات المانحين لدعم خطة الاستجابة للاجئين، نحتاج إلى المزيد من الموارد بشكل عاجل، لدعم البلدان المستضيفة للاجئين".
وكانت الأمم المتحدة
دعت إلى توفير 3 مليارات دولار، لمساعدة ملايين الأشخاص في السودان، ومئات الآلاف الذين فروا إلى البلدان المجاورة.
وتسعى المنظمة لتوفير 470 مليون دولار، لدعم النازحين والمناطق المستضيفة للاجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان.
ويشهد السودان نزاعًا مسلحًا منذ نيسان/أبريل الماضي، حيث تستمر الاشتباكات
بين قوات الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة سعودية أمريكية، دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.