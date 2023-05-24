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- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
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https://sputnikarabic.ae/20230524/العلماء-يحذرون-من-درجات-حرارة-قاتلة-1077391496.html
العلماء يحذرون من درجات حرارة قاتلة
العلماء يحذرون من درجات حرارة قاتلة
حذر باحثون من الظروف المناخية غير المسبوقة في المستقبل بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وستعرّض أكثر من خمس البشرية للحرارة الشديدة التي قد تهدد الحياة بحلول نهاية... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:51+0000
2023-05-24T12:51+0000
مجتمع
العالم
احتباس حراري
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وبحسب الدراسة، فإن الأنشطة البشرية الحالية حول العالم، والتي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الأرض بنحو "2.7" درجة، بحلول عام 2080 - 2100، يمكن أن تؤدي إلى تأثير "حراري غير مسبوق" على ثلث سكان العالم.بهذا المعدل ستؤثر موجات الحر بشكل أساسي على سكان الهند ونيجيريا وإندونيسيا والفلبين وباكستان، نظرًا لكثافة السكان والمناخ في هذه البلدان.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Nature Sustainability" العلمية: "نحو 600 مليون شخص (نحو 9% من السكان) حول العالم يعانون بالفعل من شذوذ مناخي، تم استبعادهم من "البيئة المناخية البشرية" التي تطور فيها المجتمع".وفقا لمؤلفي الدراسة، هناك مجموعة من المناخات المثلى التي يمكن لمجتمعات البلدان ذات التركيز السكاني العالي أن تتطور بنشاط، فهي تغطي متوسط ​​درجة حرارة سنوية تتراوح من 13 إلى 27 درجة مئوية.وترتبط درجات الحرارة المرتفعة للغاية، ارتباطًا مباشرًا بعوامل سلبية مثل زيادة الوفيات، وكذلك الهجرة وانتشار الأمراض المعدية وانتشار النزاعات.وأشار المؤلفون إلى أن نتائج الدراسة تظهر بوضوح الحاجة إلى إجراءات سياسية أقوى للحد من تأثير الإنسان على تغير المناخ العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20230524/دراسة-أعراض-جسدية-تكشف-الأمراض-العقلية-أكثر-من-فحوصات-المخ-1077374942.html
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العالم, احتباس حراري
العالم, احتباس حراري

العلماء يحذرون من درجات حرارة قاتلة

12:51 GMT 24.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi / نهر زاینده رود جف إثر درجات الحرارة المرتفعة في أصفهان، إيران 10 يوليو/ تموز 2018
نهر زاینده رود جف إثر درجات الحرارة المرتفعة في أصفهان، إيران 10 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi /
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حذر باحثون من الظروف المناخية غير المسبوقة في المستقبل بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وستعرّض أكثر من خمس البشرية للحرارة الشديدة التي قد تهدد الحياة بحلول نهاية القرن.
وبحسب الدراسة، فإن الأنشطة البشرية الحالية حول العالم، والتي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الأرض بنحو "2.7" درجة، بحلول عام 2080 - 2100، يمكن أن تؤدي إلى تأثير "حراري غير مسبوق" على ثلث سكان العالم.
بهذا المعدل ستؤثر موجات الحر بشكل أساسي على سكان الهند ونيجيريا وإندونيسيا والفلبين وباكستان، نظرًا لكثافة السكان والمناخ في هذه البلدان.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Nature Sustainability" العلمية: "نحو 600 مليون شخص (نحو 9% من السكان) حول العالم يعانون بالفعل من شذوذ مناخي، تم استبعادهم من "البيئة المناخية البشرية" التي تطور فيها المجتمع".
المخ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
مجتمع
دراسة: أعراض جسدية تكشف الأمراض العقلية أكثر من فحوصات المخ
09:01 GMT
وفقا لمؤلفي الدراسة، هناك مجموعة من المناخات المثلى التي يمكن لمجتمعات البلدان ذات التركيز السكاني العالي أن تتطور بنشاط، فهي تغطي متوسط ​​درجة حرارة سنوية تتراوح من 13 إلى 27 درجة مئوية.
وترتبط درجات الحرارة المرتفعة للغاية، ارتباطًا مباشرًا بعوامل سلبية مثل زيادة الوفيات، وكذلك الهجرة وانتشار الأمراض المعدية وانتشار النزاعات.
وأشار المؤلفون إلى أن نتائج الدراسة تظهر بوضوح الحاجة إلى إجراءات سياسية أقوى للحد من تأثير الإنسان على تغير المناخ العالمي.
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