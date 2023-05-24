عربي
https://sputnikarabic.ae/20230524/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-بولندا-حول-الانقلاب-في-بيلاروسيا-1077400955.html
الكرملين يعلق على تصريحات بولندا حول "الانقلاب" في بيلاروسيا
الكرملين يعلق على تصريحات بولندا حول "الانقلاب" في بيلاروسيا
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بولندا دولة معادية لروسيا، وعلى روسيا الالتزام بضمان أمن بيلاروسيا، ومواجهة مثل هذا... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T17:05+0000
2023-05-24T17:05+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف: "بولندا دولة معادية لنا. أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك، ولن أسميها غير ودية. لأنه، لسوء الحظ، فإن القيادة البولندية تدخل الآن فعليًا في هيستيربا رهاب روسيا".وأضاف "هذه الدولة المجاورة (بيلاروسيا) هي الشريك والحليف والدولة الشقيقة لنا، بطبيعة الحال، على روسيا الالتزام بضمان أمن بيلاروسيا".وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الوطني البولندي السابق، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن "بولندا تستعد لانقلاب مسلح في بيلاروسيا والمشاركة في الدعم العسكري".وأشار الرئيس إلى أن الغرب يجمع المسلحين من البيلاروسيين الهاربين، ويتم إلقاء الإرهابيين في أراضي بيلاروسيا للقيام بأعمال التخريب والتخويف، وهم يحاولون إنشاء خلايا لتنسيق أعمال الاحتجاج، ويقومون بتحويل الأموال والأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230523/لوكاشينكو-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-في-اجتماع-المجلس-الاقتصادي-الأوراسي-1077364686.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا

الكرملين يعلق على تصريحات بولندا حول "الانقلاب" في بيلاروسيا

17:05 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بولندا دولة معادية لروسيا، وعلى روسيا الالتزام بضمان أمن بيلاروسيا، ومواجهة مثل هذا التهديد الواضح.
وقال بيسكوف: "بولندا دولة معادية لنا. أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك، ولن أسميها غير ودية. لأنه، لسوء الحظ، فإن القيادة البولندية تدخل الآن فعليًا في هيستيربا رهاب روسيا".

وتابع: "نرى أن هذه الدولة المعادية لنا تتحدث بصراحة عن نيتها التدخل المباشر، بما في ذلك عن طريق القوة، في الشؤون الداخلية لدولة مجاورة".

وأضاف "هذه الدولة المجاورة (بيلاروسيا) هي الشريك والحليف والدولة الشقيقة لنا، بطبيعة الحال، على روسيا الالتزام بضمان أمن بيلاروسيا".
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
لوكاشينكو يصل إلى موسكو للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي
أمس, 23:09 GMT
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الوطني البولندي السابق، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن "بولندا تستعد لانقلاب مسلح في بيلاروسيا والمشاركة في الدعم العسكري".

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، إن الغرب يستعد لغزو أراضي بيلاروسيا لتدمير البلاد، ويشكل بعض الأفواج والجحافل على قدم وساق للانقلاب اللاحق في بيلاروسيا.

وأشار الرئيس إلى أن الغرب يجمع المسلحين من البيلاروسيين الهاربين، ويتم إلقاء الإرهابيين في أراضي بيلاروسيا للقيام بأعمال التخريب والتخويف، وهم يحاولون إنشاء خلايا لتنسيق أعمال الاحتجاج، ويقومون بتحويل الأموال والأسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала