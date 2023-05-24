https://sputnikarabic.ae/20230524/خبير-للولايات-المتحدة-خبرة-كبيرة-في-تجنيد-واستخدام-المرتزقة-خدمة-لمصالحها--1077398915.html
خبير: للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة خدمة لمصالحها
خبير: للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة خدمة لمصالحها
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T15:39+0000
2023-05-24T15:39+0000
2023-05-24T15:42+0000
راديو
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خبير: للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة خدمة لمصالحها
خبير: للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة خدمة لمصالحها
أوكرانيا تجند مرتزقة للقتال إلى جانبها من مهاجري شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويقول الخبير في الشأن الأوروبي نزار الجليدي في حديث لبرنامجنا:بدوره يقول معلق الشؤون العسكرية في قناة "الميادين" العميد شارل أبي نادر:نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في زيارة عمل إلى الفيتنام. حول مخاطر وقوع حرب نووية، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في مقابلة صحفية مع قناة "روسيا اليوم":تفاؤل بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في العام المقبل. يقول الخبير في الشأن الليبي أحمد إدريسي، بهذا الصدد لبرنامجنا:وزير الخارجية اللبناني يحذر من مخاطر بقاء النازحين السوريين الهائل في لبنان. ويقول الخبير في الشأن اللبناني سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وزير الطاقة القطري يتوقع مواجهة أوروبا نقصا أسوأ في النفط والغاز. حول هذا الموضوع، قال الخبير السعودي بالشؤون الاقتصادية، الدكتور سليمان عبد المحسن العسّاف لبرنامج "بلا قيود":"فالحة" واحدة من الحملات التونسية المنادية بحقوق الفلاحات والمزارعات. منسقة مشروع بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان لحملة "فالحة"، بدرة الجلّاصي قالت لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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خبير: للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة خدمة لمصالحها
15:39 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 15:42 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
أوكرانيا تجند مرتزقة للقتال إلى جانبها من مهاجري شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويقول الخبير في الشأن الأوروبي نزار الجليدي في حديث لبرنامجنا:
"كل المرتزقة من التظيمات الإرهابية كداعش (تنظيم إرهابي نحظور في روسيا ودول عديدة) وغيرها، التي تم استخدامها في سوريا ومناطق أخرى، تنقل الآن إلى أوكرانيا، وهذا أسلوب طبيعي تستخدمه الاستخبارات الأمريكية في خططها العسكرية".
بدوره يقول معلق الشؤون العسكرية في قناة "الميادين" العميد شارل أبي نادر:
"إنّه لا شك أن للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة في كل مكان، بما فيها في أوكرانيا".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في زيارة عمل إلى الفيتنام. حول مخاطر وقوع حرب نووية، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في مقابلة صحفية مع قناة "روسيا اليوم":
"إنّ تزويد الغرب لكييف بالأسلحة سيزيد من مخاطر وقوع حرب نووية، وهدف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الصراع، هو تدمير روسيا كدولة ولن تنجح في ذلك".
تفاؤل بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في العام المقبل. يقول الخبير في الشأن الليبي أحمد إدريسي، بهذا الصدد لبرنامجنا:
"نأمل أن يتم تنفيذ كل هذه التوافقات بشكل فعلي، وليس الاكتفاء بإصدار البيانات، لأن الأمور في ليبيا بحاجة إلى تشكيل هيئات جديدة موحدة لمؤسسات الدولة".
وزير الخارجية اللبناني يحذر من مخاطر بقاء النازحين السوريين الهائل في لبنان. ويقول الخبير في الشأن اللبناني سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"هناك تناقضات وخلافات بين اللبنانيين بهذه القضية، لذلك لا يوجد موقف أو قرار مركزي موحد للتعامل مع هذه المشكلة".
وزير الطاقة القطري يتوقع مواجهة أوروبا نقصا أسوأ في النفط والغاز. حول هذا الموضوع، قال الخبير السعودي بالشؤون الاقتصادية، الدكتور سليمان عبد المحسن العسّاف لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ قرار تخفيف استيراد الغاز الروسي أو وضع سقف له سيلحق الضرر باقتصادات أوروبا، وكما رأينا حالة تململ من الناس والحكومة للوضع الراهن، وأعتقد أن هذا الأمر لن يستمر طويلا ولا أحد يستطيع تغطية الإنتاج والتزويد من نرود ستريم".
"فالحة" واحدة من الحملات التونسية المنادية بحقوق الفلاحات والمزارعات. منسقة مشروع بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان لحملة "فالحة"، بدرة الجلّاصي قالت لـ "سبوتنيك":
"إنّ هذه الحملة تهدف إلى زيادة الوعي والفهم في قضية حقوق المزارعات وبأنهن مساهمات في الاقتصاد الوطني وفي الأمن الغذائي المهدّد وأيضا من أجل تفعيل القوانين التي تضمن حقوق المرأة التونسية في مختلف القطاعات".
التفاصيل في الملف الصوتي...