https://sputnikarabic.ae/20230524/خبير-للولايات-المتحدة-خبرة-كبيرة-في-تجنيد-واستخدام-المرتزقة-خدمة-لمصالحها--1077398915.html

خبير: للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة خدمة لمصالحها

خبير: للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة خدمة لمصالحها

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T15:39+0000

2023-05-24T15:39+0000

2023-05-24T15:42+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة خدمة لمصالحها خبير: للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد واستخدام المرتزقة خدمة لمصالحها

أوكرانيا تجند مرتزقة للقتال إلى جانبها من مهاجري شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويقول الخبير في الشأن الأوروبي نزار الجليدي في حديث لبرنامجنا:بدوره يقول معلق الشؤون العسكرية في قناة "الميادين" العميد شارل أبي نادر:نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في زيارة عمل إلى الفيتنام. حول مخاطر وقوع حرب نووية، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في مقابلة صحفية مع قناة "روسيا اليوم":تفاؤل بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في العام المقبل. يقول الخبير في الشأن الليبي أحمد إدريسي، بهذا الصدد لبرنامجنا:وزير الخارجية اللبناني يحذر من مخاطر بقاء النازحين السوريين الهائل في لبنان. ويقول الخبير في الشأن اللبناني سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وزير الطاقة القطري يتوقع مواجهة أوروبا نقصا أسوأ في النفط والغاز. حول هذا الموضوع، قال الخبير السعودي بالشؤون الاقتصادية، الدكتور سليمان عبد المحسن العسّاف لبرنامج "بلا قيود":"فالحة" واحدة من الحملات التونسية المنادية بحقوق الفلاحات والمزارعات. منسقة مشروع بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان لحملة "فالحة"، بدرة الجلّاصي قالت لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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