https://sputnikarabic.ae/20230524/شي-جين-بينغ-على-روسيا-والصين-رفع-مستوى-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بينهما-1077392981.html
شي جين بينغ: على روسيا والصين رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
شي جين بينغ: على روسيا والصين رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على روسيا والصين، رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T13:06+0000
2023-05-24T13:06+0000
2023-05-24T13:06+0000
العالم
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ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في بكين: "يتعين على الجانبين مواصلة تحديد جميع الفرص المحتملة للتعاون، ورفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتحسين أنظمة وآليات التعاون الثنائي، وتقوية وتوسيع أسس التعاون في مجال الطاقة، والتواصل المتبادل وخلق عوامل جديدة للنمو".كما أكد الرئيس الصيني على الحاجة إلى توسيع نطاق التبادلات الإنسانية بين البلدين، لإحراز تقدم جديد في تنمية العلاقات بين الشعبين.ووفقًا للجمارك الصينية، فقد نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3 في المئة، في عام 2022؛ لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.وخلال هذه الفترة، صدّرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بعام 2021؛ بينما زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 114.149 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-روسيا-والصين-تواجهان-بحزم-تطلعات-بعض-الدول-لفرض-إرادتها-من-خلال-العقوبات-1077377859.html
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العالم
شي جين بينغ: على روسيا والصين رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على روسيا والصين، رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في بكين: "يتعين على الجانبين مواصلة تحديد جميع الفرص المحتملة للتعاون، ورفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتحسين أنظمة وآليات التعاون الثنائي، وتقوية وتوسيع أسس التعاون في مجال الطاقة، والتواصل المتبادل وخلق عوامل جديدة للنمو".
كما أكد الرئيس الصيني على الحاجة إلى توسيع نطاق التبادلات الإنسانية بين البلدين، لإحراز تقدم جديد في تنمية العلاقات بين الشعبين.
ووفقًا للجمارك الصينية، فقد نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3 في المئة، في عام 2022؛ لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة، صدّرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بعام 2021؛ بينما زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 114.149 مليار دولار.