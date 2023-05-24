https://sputnikarabic.ae/20230524/قرع-الجرس-الأخير-لتلامذة-روسيا-1077378222.html

قرع "الجرس الأخير" لتلامذة روسيا

قرع "الجرس الأخير" لتلامذة روسيا

في نهاية شهر مايو/ أيار من كل عام، يحتفل تلامذة المدارس الثانوية في جميع أنحاء روسيا الاتحادية بيوم مهم للغاية بالنسبة لهم - "يوم الجرس الأخير". 24.05.2023, سبوتنيك عربي

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حسب التقليد السنوي، يٌقام "الجرس الأخير" (انتهاء الدراسة لتلامذة المدارس) في مدارس روسيا الاتحادية في 25 مايو. وفي هذا العام، أوصت وزارة التربية والتعليم الروسية بعقد الحفل السنوي يومي 22 و23 مايو. بينما حفلات التخرج في المدارس، سيتم عقدها في 23-24 يونيو/ حزيران المقبل. ويشير هذا الحدث إلى نهاية سنوات الدراسة، ويقوم المراهقون بخطواتهم الأولى نحو حياة ناضجة؛ يختار بعضهم الالتحاق بالتعليم العالي ونيل الشهادات الجامعية، بينما يذهب آخرون مباشرة إلى العمل.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من الاحتفال بيوم "الجرس الأخير" في مدن روسيا.

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