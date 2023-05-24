https://sputnikarabic.ae/20230524/قرع-الجرس-الأخير-لتلامذة-روسيا-1077378222.html
قرع "الجرس الأخير" لتلامذة روسيا
قرع "الجرس الأخير" لتلامذة روسيا
في نهاية شهر مايو/ أيار من كل عام، يحتفل تلامذة المدارس الثانوية في جميع أنحاء روسيا الاتحادية بيوم مهم للغاية بالنسبة لهم - "يوم الجرس الأخير". 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T11:43+0000
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حسب التقليد السنوي، يٌقام "الجرس الأخير" (انتهاء الدراسة لتلامذة المدارس) في مدارس روسيا الاتحادية في 25 مايو. وفي هذا العام، أوصت وزارة التربية والتعليم الروسية بعقد الحفل السنوي يومي 22 و23 مايو. بينما حفلات التخرج في المدارس، سيتم عقدها في 23-24 يونيو/ حزيران المقبل. ويشير هذا الحدث إلى نهاية سنوات الدراسة، ويقوم المراهقون بخطواتهم الأولى نحو حياة ناضجة؛ يختار بعضهم الالتحاق بالتعليم العالي ونيل الشهادات الجامعية، بينما يذهب آخرون مباشرة إلى العمل.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من الاحتفال بيوم "الجرس الأخير" في مدن روسيا.
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
قرع "الجرس الأخير" لتلامذة روسيا تابعنا عبر
في نهاية شهر مايو/ أيار من كل عام، يحتفل تلامذة المدارس الثانوية في جميع أنحاء روسيا الاتحادية بيوم مهم للغاية بالنسبة لهم - "يوم الجرس الأخير".
حسب التقليد السنوي، يٌقام
"الجرس الأخير" (انتهاء الدراسة لتلامذة المدارس) في مدارس روسيا الاتحادية في 25 مايو. وفي هذا العام، أوصت وزارة التربية والتعليم الروسية بعقد الحفل السنوي يومي 22 و23 مايو. بينما حفلات التخرج في المدارس، سيتم عقدها في 23-24 يونيو/ حزيران المقبل.
ويشير هذا الحدث إلى نهاية سنوات الدراسة، ويقوم المراهقون بخطواتهم الأولى نحو حياة ناضجة؛ يختار بعضهم الالتحاق بالتعليم العالي ونيل الشهادات الجامعية، بينما يذهب آخرون مباشرة إلى العمل.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من الاحتفال بيوم "الجرس الأخير" في مدن روسيا.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
خريجون يرقصون في مهرجان "الجرس الأخير" في ساحة مدرسة "رقم 2" في فلاديفوستوك، روسيا
خريجون يرقصون في مهرجان "الجرس الأخير" في ساحة مدرسة "رقم 2" في فلاديفوستوك، روسيا
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
خريجات يلتقطن صور سيلفي في احتفال "الجرس الأخير" ساحة مدرسة "رقم 2" في فلاديفوستوك، روسيا
خريجات يلتقطن صور سيلفي في احتفال "الجرس الأخير" ساحة مدرسة "رقم 2" في فلاديفوستوك، روسيا
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور
خريجو المدرسة البحرية في حفل "الجرس الأخير" في سان بطرسبورغ، روسيا
خريجو المدرسة البحرية في حفل "الجرس الأخير" في سان بطرسبورغ، روسيا
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور
خريجة مدرسة "فيرتيكال" رقم 1748، خلال الاحتفال بـ"الجرس الأخير" في موسكو.
خريجة مدرسة "فيرتيكال" رقم 1748، خلال الاحتفال بـ"الجرس الأخير" في موسكو.
© Sputnik . Alexandr Suhov / الانتقال إلى بنك الصور
الخريجون يطلقون بالونات بألوان العلم الروسي الثلاثة في حفل "الجرس الأخير" في مدرسة ماريوبول الثانوية "رقم 65".
الخريجون يطلقون بالونات بألوان العلم الروسي الثلاثة في حفل "الجرس الأخير" في مدرسة ماريوبول الثانوية "رقم 65".
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
الخريجات في احتفال "الجرس الأخير" في ساحة مدرسة "رقم 2" في فلاديفوستوك، روسيا
الخريجات في احتفال "الجرس الأخير" في ساحة مدرسة "رقم 2" في فلاديفوستوك، روسيا
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور
خريجو المدرسة البحرية في حفل "الجرس الأخير" في سان بطرسبورغ، روسيا
خريجو المدرسة البحرية في حفل "الجرس الأخير" في سان بطرسبورغ، روسيا
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور
خريجو مدرسة ريفية، تم ترميمها هذا العام، في عطلة "الجرس الأخير" في قرية ميزدوريتشي منطقة كالينينغراد.
خريجو مدرسة ريفية، تم ترميمها هذا العام، في عطلة "الجرس الأخير" في قرية ميزدوريتشي منطقة كالينينغراد.
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور
خريجو المدرسة البحرية في حفل "الجرس الأخير" في سان بطرسبورغ، روسيا
خريجو المدرسة البحرية في حفل "الجرس الأخير" في سان بطرسبورغ، روسيا
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور
خريجات مدرسة "فيرتيكال" رقم 1748، خلال الاحتفال بـ"الجرس الأخير" في موسكو.
خريجات مدرسة "فيرتيكال" رقم 1748، خلال الاحتفال بـ"الجرس الأخير" في موسكو.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
الخريجون يرقصون في احتفال "الجرس الأخير" في ساحة مدرسة "رقم 2" في فلاديفوستوك، روسيا
الخريجون يرقصون في احتفال "الجرس الأخير" في ساحة مدرسة "رقم 2" في فلاديفوستوك، روسيا
© Sputnik . Alexandr Suhov / الانتقال إلى بنك الصور
الخريجون في حفل "الجرس الأخير" في مدرسة ماريوبول الثانوية "رقم 65".
الخريجون في حفل "الجرس الأخير" في مدرسة ماريوبول الثانوية "رقم 65".