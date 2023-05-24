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كوريا الجنوبية تستضيف مناورات بحرية لمنع تهريب الأسلحة النووية
كوريا الجنوبية تستضيف مناورات بحرية لمنع تهريب الأسلحة النووية
تستعد كوريا الجنوبية لاستضافة اجتماع دولي حول أسلحة الدمار الشامل يتضمن الآليات الخاصة بمكافحة تهريب الأسلحة النووية. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T14:25+0000
2023-05-24T14:25+0000
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن الاجتماع سيضم الدول الملتزمة بمنع تهريب الأسلحة النووية.ولفت بيان الوزارة إلى أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر مع كوريا الشمالية، التي تواصل اختباراتها النووية والصاروخية.ومن المقرر أن يضم الاجتماع ممثلي الدول المشاركة في المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار النووي وأبرزها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، حيث ينعقد في جزيرة جيجو، جنوبي البلاد، الثلاثاء المقبل.ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يلي الاجتماع، انطلاق مناورات عسكرية تهدف إلى تعزيز قدرات الدول المشاركة في مكافحة أسلحة الدمار الشامل.
https://sputnikarabic.ae/20230503/السوق-السوداء-النووية-كيف-يتم-مراقبة-السلاح-النووي-حول-العالم-1076630633.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

كوريا الجنوبية تستضيف مناورات بحرية لمنع تهريب الأسلحة النووية

14:25 GMT 24.05.2023
© Public domainقنابل نووية
قنابل نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Public domain
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تستعد كوريا الجنوبية لاستضافة اجتماع دولي حول أسلحة الدمار الشامل يتضمن الآليات الخاصة بمكافحة تهريب الأسلحة النووية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن الاجتماع سيضم الدول الملتزمة بمنع تهريب الأسلحة النووية.
ولفت بيان الوزارة إلى أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر مع كوريا الشمالية، التي تواصل اختباراتها النووية والصاروخية.
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ومن المقرر أن يضم الاجتماع ممثلي الدول المشاركة في المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار النووي وأبرزها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، حيث ينعقد في جزيرة جيجو، جنوبي البلاد، الثلاثاء المقبل.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يلي الاجتماع، انطلاق مناورات عسكرية تهدف إلى تعزيز قدرات الدول المشاركة في مكافحة أسلحة الدمار الشامل.
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