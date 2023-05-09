https://sputnikarabic.ae/20230509/بمشاركة-عدة-دول-جيش-كوريا-الجنوبية-يخطط-لإجراء-مناورات-لمكافحة-أسلحة-الدمار-الشامل-1076829045.html
بمشاركة عدة دول… جيش كوريا الجنوبية يخطط لإجراء مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل
بمشاركة عدة دول… جيش كوريا الجنوبية يخطط لإجراء مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل
تخطط كوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية للتدريب على اعتراض أسلحة دمار شامل خلال الشهر الجاري، حيث من المقرر أن تشارك فيها عدة دول. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:00+0000
2023-05-09T14:00+0000
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جاء ذلك وفقا لما ذكره مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن المناورات تمثل جزءا من مبادرة دولية لمنع نقل أسلحة الدمار الشامل.ومن المخطط أن تحمل المناورات اسم "إيسترن إنديفر 23"، وتهدف إلى تعزيز مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ونقلها عبر البحار، حسبما ذكر المسؤول الكوري الجنوبي، الذي أوضح أنها ستتزامن مع اجتماع المبادرة الأمنية لمنع الانتشار، المقرر انعقاده في البلاد في أواخر مايو/ أيار الجاري.وأشار المسؤول الكوري الجنوبي أن بقية تفاصيل الاجتماع والدول المشاركة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.يذكر أنه تم إطلاق المبادرة الأمنية لمنع الانتشار النووي في 2003، لوقف الاتجار بأسلحة الدمار الشامل، وفي 2014 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية مناورات المبادرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20230503/السوق-السوداء-النووية-كيف-يتم-مراقبة-السلاح-النووي-حول-العالم-1076630633.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
بمشاركة عدة دول… جيش كوريا الجنوبية يخطط لإجراء مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل
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تخطط كوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية للتدريب على اعتراض أسلحة دمار شامل خلال الشهر الجاري، حيث من المقرر أن تشارك فيها عدة دول.