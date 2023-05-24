https://sputnikarabic.ae/20230524/لافروف-دول-الناتو-متورطة-في-الصراع-الأوكراني-وهذا-يزيد-من-خطر-حدوث-صدام-بين-القوى-النووية-1077375520.html
لافروف: دول الناتو متورطة في الصراع الأوكراني وهذا يزيد من خطر حدوث صدام بين القوى النووية
لافروف: دول الناتو متورطة في الصراع الأوكراني وهذا يزيد من خطر حدوث صدام بين القوى النووية
قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن دول الناتو متورطة في الصراع الأوكراني، وهذا يزيد من خطر حدوث صدام عسكري بين القوى النووية. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T09:06+0000
2023-05-24T09:06+0000
2023-05-24T09:06+0000
روسيا
العالم
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وقال: "إن دول الناتو متورطة بحكم القانون في الصراع في أوكرانيا، وهذا العمل غير المسؤول يزيد من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".وأشار لافروف إلى أن العواصم الغربية تتلقى إشارات من روسيا حول عدم جواز صدام مباشر للقوات النووية، ولكن يتم تجاهلها أو تشويهها بشكل صارخ.وقال: "الدول الغربية اعتبرت خلال قمة السبع التي عقدت في اليابان، بأن روسيا والصين كعدوين استراتيجيين يشكلان تهديدا وجوديا لهيمنتها".وتابع لافروف: "روسيا تدعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن القرارات الأحادية الجانب للحد من التوترات في العالم، ومحالات تهميش الأمم المتحدة، وإنشاء هياكل محدودة خارج إطارها لا تتمتع بالشرعية، ولكن تدّعي أنها تحكم الجميع".
https://sputnikarabic.ae/20230524/لافروف-الولايات-المتحدة-تتعمد-تصعيد-الموقف-حول-تايوان-1077374085.html
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روسيا, العالم
لافروف: دول الناتو متورطة في الصراع الأوكراني وهذا يزيد من خطر حدوث صدام بين القوى النووية
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قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن دول الناتو متورطة في الصراع الأوكراني، وهذا يزيد من خطر حدوث صدام عسكري بين القوى النووية.
وقال: "إن دول الناتو متورطة بحكم القانون في الصراع في أوكرانيا، وهذا العمل غير المسؤول يزيد من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".
وأشار لافروف إلى أن العواصم الغربية تتلقى إشارات من روسيا حول عدم جواز صدام مباشر للقوات النووية، ولكن يتم تجاهلها أو تشويهها بشكل صارخ.
وقال: "الدول الغربية اعتبرت خلال قمة السبع التي عقدت في اليابان، بأن روسيا والصين كعدوين استراتيجيين يشكلان تهديدا وجوديا لهيمنتها".
وتابع لافروف: "روسيا تدعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن القرارات الأحادية الجانب للحد من التوترات في العالم، ومحالات تهميش الأمم المتحدة، وإنشاء هياكل محدودة خارج إطارها لا تتمتع بالشرعية، ولكن تدّعي أنها تحكم الجميع".