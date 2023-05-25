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الدفاع الليبية بحكومة الوحدة تنفذ غارات على أوكار عصابات غربي البلاد - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الليبية-بحكومة-الوحدة-تنفذ-غارات-على-أوكار-عصابات-غربي-البلاد---عاجل-1077430157.html
الدفاع الليبية بحكومة الوحدة تنفذ غارات على أوكار عصابات غربي البلاد - عاجل
الدفاع الليبية بحكومة الوحدة تنفذ غارات على أوكار عصابات غربي البلاد - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد "أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T15:51+0000
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وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، الخميس، إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".وطالبت وزارة الدفاع "جميع المواطنين، بالتعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

الدفاع الليبية بحكومة الوحدة تنفذ غارات على أوكار عصابات غربي البلاد - عاجل

15:51 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 16:07 GMT 25.05.2023)
© Photo / Wikipedia / Rob Schleiffertطائرة تابعة للقوات الجوية الليبية
طائرة تابعة للقوات الجوية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Photo / Wikipedia / Rob Schleiffert
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أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد "أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر"، في منطقة الساحل الغربي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، الخميس، إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".
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وأضافت الوزارة "قواتنا وهي تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية"، مشيرة إلى أن "وزارة الدفاع لن تتأخر أبدا في القيام بواجبها الوطني".

وطالبت وزارة الدفاع "جميع المواطنين، بالتعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها".
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