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https://sputnikarabic.ae/20230525/العراق-يتفق-مع-أرامكو-السعودية-على-استثمار-وتطوير-حقل-عكاز-الغازي-1077425973.html
العراق يتفق مع "أرامكو" السعودية على استثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي
العراق يتفق مع "أرامكو" السعودية على استثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي
أعلن العراق، اليوم الخميس، الاتفاق مع شركة "أرامكو" السعودية على الاستثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي في محافظة الأنبار. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T13:53+0000
2023-05-25T13:53+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في بيان، إنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على قيام شركة أرامكو السعودية بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار".وأشار إلى أن "الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".وكان العراق قد أعلن في مارس/آذار الماضي، بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار غربي البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يوميا.ويقع حقل عكاز جنوب مدينة القائم غربي العراق، وهو أكبر حقل غاز في البلاد، يحتوي على 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحسب التقديرات.
https://sputnikarabic.ae/20230524/لماذا-خفضت-إيران-إمدادات-الغاز-إلى-العراق-وما-الرسائل-التي-يحملها-القرار-1077401156.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي

العراق يتفق مع "أرامكو" السعودية على استثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي

13:53 GMT 25.05.2023
© AFP 2023 / -شركة "أرامكو" السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن العراق، اليوم الخميس، الاتفاق مع شركة "أرامكو" السعودية على الاستثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي في محافظة الأنبار.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في بيان، إنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على قيام شركة أرامكو السعودية بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار".
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وأشار إلى أن "الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".
وكان العراق قد أعلن في مارس/آذار الماضي، بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار غربي البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يوميا.
ويقع حقل عكاز جنوب مدينة القائم غربي العراق، وهو أكبر حقل غاز في البلاد، يحتوي على 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحسب التقديرات.
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