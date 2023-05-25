https://sputnikarabic.ae/20230525/لقاء-حكومي-بين-السعودية-والفلبين-لتعزيز-التعاون-في-ملف-العمالة-1077428663.html
لقاء حكومي بين السعودية والفلبين لتعزيز التعاون في ملف العمالة
لقاء حكومي بين السعودية والفلبين لتعزيز التعاون في ملف العمالة
التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، بوزيرة العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين، سوزان أوبلي، والوفد المرافق لها. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T15:46+0000
2023-05-25T15:46+0000
2023-05-25T15:46+0000
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وحسب بيان لوزارة الموارد البشرية السعودية، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعبر بوابة الحكومة السعودية، فقد استقبل الراجحي الوزيرة الفلبينية بمقر الوزارة في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، حيث بحث معها "أوجه التعاون المختلفة وفرص تعزيزها"، إضافة لـ "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".وتضمن الاجتماع استعراض الملفات المشتركة "وسبل التعامل معها، بما يعزز آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين".يشار إلى أن بيانات حكومية أظهرت أن أكثر من مليون فلبيني يعملون في المملكة العربية السعودية، وهي الوجهة المفضلة للعمال الفلبينيين في الخارج في عام 2019، ويتم توظيف العديد من الفلبينيين كعمال بناء أو مساعدين منزليين أو ممرضات.طالع أيضا: الفلبين ترفع تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الفلبين, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الفلبين, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
لقاء حكومي بين السعودية والفلبين لتعزيز التعاون في ملف العمالة
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التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، بوزيرة العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين، سوزان أوبلي، والوفد المرافق لها.
وحسب بيان لوزارة الموارد البشرية السعودية، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعبر بوابة
الحكومة السعودية، فقد استقبل الراجحي الوزيرة الفلبينية بمقر الوزارة في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، حيث بحث معها "أوجه التعاون المختلفة وفرص تعزيزها"، إضافة لـ "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".
وتضمن الاجتماع استعراض الملفات المشتركة "وسبل التعامل معها، بما يعزز آفاق التعاون والشراكة
بين الجانبين".
ولفت البيان إلى أن الاجتماع ينعقد في إطار "خطط الوزارة وجهودها الرامية لتعزيز علاقاتها التكاملية وشراكاتها الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، وتحقيق مستهدفاتها في نطاق إشرافها ومجالات عملها".
يشار إلى أن بيانات حكومية أظهرت أن أكثر من مليون فلبيني يعملون في المملكة العربية السعودية، وهي الوجهة المفضلة للعمال الفلبينيين في الخارج في عام 2019، ويتم توظيف العديد من الفلبينيين كعمال بناء أو مساعدين منزليين أو ممرضات.