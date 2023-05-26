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https://sputnikarabic.ae/20230526/زهر-الليلك-يزين-حدائق-موسكو-وسان-بطرسبورغ-1077442654.html
زهر الليلك يزين حدائق موسكو وسان بطرسبورغ
زهر الليلك يزين حدائق موسكو وسان بطرسبورغ
تزهر أشجار الليلك في الربيع في مختلف أنحاء روسيا. وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لتفتح أزهار الليلك في موسكو وسان بطرسبورغ. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
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фото, روسيا, أخبار روسيا اليوم, صور
фото, روسيا, أخبار روسيا اليوم, صور

زهر الليلك يزين حدائق موسكو وسان بطرسبورغ

10:46 GMT 26.05.2023
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تزهر أشجار الليلك في الربيع في مختلف أنحاء روسيا. وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لتفتح أزهار الليلك في موسكو وسان بطرسبورغ.
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يلتقطون الصور بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.

أشخاص يلتقطون الصور بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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أشخاص يلتقطون الصور بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقترب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

فتاة تقترب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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فتاة تقترب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يتنزهون بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.

أشخاص يتنزهون بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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أشخاص يتنزهون بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

كلب بالقرب من شجيرة الليلك الأبيض مزهرة في سانت بطرسبورغ.

كلب بالقرب من شجيرة الليلك الأبيض مزهرة في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

كلب بالقرب من شجيرة الليلك الأبيض مزهرة في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يتنزهون في حديقة بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

أشخاص يتنزهون في حديقة بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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أشخاص يتنزهون في حديقة بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

 شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.

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