زهر الليلك يزين حدائق موسكو وسان بطرسبورغ

© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور
أشخاص يلتقطون الصور بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.
1/6
أشخاص يلتقطون الصور بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تقترب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
2/6
فتاة تقترب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور
أشخاص يتنزهون بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.
3/6
أشخاص يتنزهون بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في موسكو.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
كلب بالقرب من شجيرة الليلك الأبيض مزهرة في سانت بطرسبورغ.
4/6
© Sputnik . Alexei Danichev/
كلب بالقرب من شجيرة الليلك الأبيض مزهرة في سانت بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور
أشخاص يتنزهون في حديقة بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
5/6
أشخاص يتنزهون في حديقة بالقرب من شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور
شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.
6/6
شجيرة الليلك البنفسجية مزهرة في سانت بطرسبورغ.