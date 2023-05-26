https://sputnikarabic.ae/20230526/سلطنة-عمان-تعلن-التوصل-لاتفاق-بين-إيران-وبلجيكا-للإفراج-المتبادل-عن-السجناء-1077446606.html
سلطنة عمان تعلن التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن السجناء
سلطنة عمان تعلن التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن السجناء
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن السجناء، لتسوية قضايا الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T10:18+0000
2023-05-26T10:18+0000
2023-05-26T10:29+0000
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وقالت الخارجية العمانية في بيان، إن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل. وأشار إلى أن سلطنة عمان تثمن الروح الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.ووفقا للبيان، فإن المساعي العمانية جاءت امتثالاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.
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سبوتنيك عربي
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سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, أخبار بلجيكا اليوم
سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, أخبار بلجيكا اليوم
سلطنة عمان تعلن التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن السجناء
10:18 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن السجناء، لتسوية قضايا الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.
وقالت الخارجية العمانية في بيان، إن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل.
وأضاف البيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران
وبروكسل
إلى مسقط اليوم الجمعة 26 مايو/ آيار 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.
وأشار إلى أن سلطنة عمان
تثمن الروح الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.
ووفقا للبيان، فإن المساعي العمانية جاءت امتثالاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.