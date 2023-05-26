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https://sputnikarabic.ae/20230526/كوريا-الجنوبية-تستضيف-أكبر-مناورات-عسكرية-مشتركة-بالذخيرة-الحية-1077445781.html
كوريا الجنوبية تستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية
كوريا الجنوبية تستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية
انطلقت أمس الخميس، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية على الإطلاق، تشارك فيها القوات المسلحة الكورية الجنوبية والأمريكية، وذلك لمحاكاة "هجوم واسع... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T10:04+0000
2023-05-26T10:04+0000
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وأضافت الوزارة أن نحو 2500 جندي يشاركون في التدريبات التي تستمر خمسة أيام، وانطلقت في بوتشون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، كما تشارك في التدريبات دبابات ومدافع "هاوتزر" وطائرات مقاتلة.وتابعت الوزارة، في إفادة صحفية: "التدريبات أظهرت قدرة جيشنا واستعداده للرد على التهديدات النووية والصاروخية واحتمال الهجوم الشامل من كوريا الشمالية".اقرأ أيضا - السفير الروسي في بيونغ يانغ: كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستيةوفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أنّ الزعيم كيم جونغ أون وافق على الاستعدادات الأخيرة لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري من كوريا الشمالية.وبدوره، قال كيم إنه "من الضروري مواجهة تهديدات واشنطن وسيئول".
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رصد عسكري, انفوجرافيك, كوريا الجنوبية, инфографика
رصد عسكري, انفوجرافيك, كوريا الجنوبية, инфографика

كوريا الجنوبية تستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية

10:04 GMT 26.05.2023
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انطلقت أمس الخميس، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية على الإطلاق، تشارك فيها القوات المسلحة الكورية الجنوبية والأمريكية، وذلك لمحاكاة "هجوم واسع النطاق" من كوريا الشمالية، حسبما أفادت وزارة الدفاع في سيئول.
وأضافت الوزارة أن نحو 2500 جندي يشاركون في التدريبات التي تستمر خمسة أيام، وانطلقت في بوتشون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، كما تشارك في التدريبات دبابات ومدافع "هاوتزر" وطائرات مقاتلة.
وتابعت الوزارة، في إفادة صحفية: "التدريبات أظهرت قدرة جيشنا واستعداده للرد على التهديدات النووية والصاروخية واحتمال الهجوم الشامل من كوريا الشمالية".
اقرأ أيضا - السفير الروسي في بيونغ يانغ: كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية
كوريا الجنوبية تستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية - سبوتنيك عربي
كوريا الجنوبية تستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية - سبوتنيك عربي
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أنّ الزعيم كيم جونغ أون وافق على الاستعدادات الأخيرة لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري من كوريا الشمالية.
وبدوره، قال كيم إنه "من الضروري مواجهة تهديدات واشنطن وسيئول".
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