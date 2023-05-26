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https://sputnikarabic.ae/20230526/مسيرة-روسية-تحصد-رؤوس-النازيين-في-خاركوف-فيديو-1077458341.html
مسيرة روسية تحصد رؤوس النازيين في خاركوف... فيديو
مسيرة روسية تحصد رؤوس النازيين في خاركوف... فيديو
واكب الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة التكتيكات التي اتبعها النازيون، ويشكل تواري جنود نظام كييف في الغابات تحديا لصعوبة رصدهم. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T16:14+0000
2023-05-26T16:14+0000
روسيا
رصد عسكري
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وشكلت الطائرات المسيرة حلا مفتاحيا لهذه المعضلة، سواء بعمليات الرصد أو الهجوم، حيث أنها من أكثر العتاد فعالية في الفلسفة الحربية الحديثة.وأظهرت مشاهد ملتقطة لحظة استهداف طائرة روسية دون طيار المسلحين الأوكرانيين المختبئين ضمن الغابات في مقاطعة خاركوف.ولم يتوانى مشغل المسيرة بعد رصد تجمعات العدو من تصفيتهم جملة وفرادى.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مسيرة روسية تحصد رؤوس النازيين في خاركوف... فيديو

16:14 GMT 26.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik
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واكب الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة التكتيكات التي اتبعها النازيون، ويشكل تواري جنود نظام كييف في الغابات تحديا لصعوبة رصدهم.
وشكلت الطائرات المسيرة حلا مفتاحيا لهذه المعضلة، سواء بعمليات الرصد أو الهجوم، حيث أنها من أكثر العتاد فعالية في الفلسفة الحربية الحديثة.
وأظهرت مشاهد ملتقطة لحظة استهداف طائرة روسية دون طيار المسلحين الأوكرانيين المختبئين ضمن الغابات في مقاطعة خاركوف.
ولم يتوانى مشغل المسيرة بعد رصد تجمعات العدو من تصفيتهم جملة وفرادى.
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