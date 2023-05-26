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https://sputnikarabic.ae/20230526/مشكلة-السمنة-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1077427178.html
مشكلة السمنة في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مشكلة السمنة في دول الشرقين الأدنى والأوسط
يبلغ عدد سكان العالم أكثر من 8 مليارات نسمة. من بين هؤلاء، أكثر من 676 مليون يعانون من السمنة المفرطة. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
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أعد فريق "سبوتنيك"، في رسم بياني مفصل، بيانات حول مدى خطورة هذه المشكلة في دول الشرقين الأدنى والأوسط. اقرأ أيضا - دراسة: "القاتل الصامت" يعصف بالأمريكيين أكثر من السمنة والسكري والمخدرات
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, انفوجرافيك, инфографика

مشكلة السمنة في دول الشرقين الأدنى والأوسط

07:00 GMT 26.05.2023
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يبلغ عدد سكان العالم أكثر من 8 مليارات نسمة. من بين هؤلاء، أكثر من 676 مليون يعانون من السمنة المفرطة.
أعد فريق "سبوتنيك"، في رسم بياني مفصل، بيانات حول مدى خطورة هذه المشكلة في دول الشرقين الأدنى والأوسط.
مشكلة السمنة في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - دراسة: "القاتل الصامت" يعصف بالأمريكيين أكثر من السمنة والسكري والمخدرات
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