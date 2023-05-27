https://sputnikarabic.ae/20230527/البرلمان-العربي-يدعو-السلطات-السودانية-لتأمين-البعثات-الدبلوماسية-1077487704.html
البرلمان العربي يدعو السلطات السودانية لتأمين البعثات الدبلوماسية
البرلمان العربي يدعو السلطات السودانية لتأمين البعثات الدبلوماسية
دعا البرلمان العربي السلطات السودانية إلى القيام بكل ما يلزم لتأمين البعثات الدبلوماسية، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد صراعا بين الجيش وقوات الدعم السريع. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T16:49+0000
2023-05-27T16:49+0000
2023-05-27T16:49+0000
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وأعرب البرلمان العربي عن إدانته للاعتداء والتخريب الذي تعرض له منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت.وقال البرلمان العربي إنه يجب على السلطات السودانية أن تقوم بكل ما يلزم لمساعدة الدبلوماسيين على القيام بمهامهم، مؤكدا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار حتى يمكن التوصل إلى حل سياسي للصراع.واندلعت الاشتباكات منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان وأبرزها العاصمة الخرطوم.ونتج عن الصراع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين، بينما لا توجد إحصائيات رسمية عن الضحايا من العسكريين.ومنذ ذلك الحين بذلت العديد من الدول جهودا كبيرا للتهدئة بين الطرفين، كان أبرزها مشاورات جدة، التي رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وما تلاها من اتفاقات هدنة كان آخرها الهدنة التي تم التوصل إليها في الـ 22 من الشهر الجاري.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية
البرلمان العربي يدعو السلطات السودانية لتأمين البعثات الدبلوماسية
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دعا البرلمان العربي السلطات السودانية إلى القيام بكل ما يلزم لتأمين البعثات الدبلوماسية، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد صراعا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأعرب البرلمان العربي عن إدانته للاعتداء والتخريب الذي تعرض له منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت.
وقال البرلمان العربي إنه يجب على السلطات السودانية أن تقوم بكل ما يلزم لمساعدة الدبلوماسيين على القيام بمهامهم، مؤكدا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار حتى يمكن التوصل إلى حل سياسي للصراع.
واندلعت الاشتباكات منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
وأبرزها العاصمة الخرطوم.
ونتج عن الصراع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين، بينما لا توجد إحصائيات رسمية عن الضحايا من العسكريين.
ومنذ ذلك الحين بذلت العديد من الدول جهودا كبيرا للتهدئة بين الطرفين
، كان أبرزها مشاورات جدة، التي رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وما تلاها من اتفاقات هدنة كان آخرها الهدنة التي تم التوصل إليها في الـ 22 من الشهر الجاري.