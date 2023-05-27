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البنك الدولي: العراق بحاجة لاستثمارات بقيمة 21 مليار دولار في قطاع النقل
البنك الدولي: العراق بحاجة لاستثمارات بقيمة 21 مليار دولار في قطاع النقل
أكد البنك الدولي، اليوم السبت، أن العراق بحاجة إلى استثمارات بقيمة 21 مليار دولار في قطاع النقل. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T20:42+0000
2023-05-27T20:42+0000
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جاء ذلك في كلمة ممثل البنك الدولي خلال مؤتمر التنمية المنعقد في بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأضاف المسؤول الدولي أن "العراق يحتاج للاستثمار بأكثر من 21 مليار دولار في قطاع النقل خلال السنوات الخمسة المقبلة".واعتبر أن مشروع "طريق التنمية سيزيد من الترابط بين العراق ودول المنطقة"، متوقعا أن يقلل المشروع من انبعاثات التلوث بشكل كبير.وأكد أن البنك الدولي ملتزم بتقديم الدعم للعراق لمساعدته في تحديث البنية التحتية وتوفير فرص العمل.ومشروع طريق التنمية عبارة عن خط بري وآخر سكك حديد ينطلقان من البصرة جنوبا ومرورا ببغداد ووصولا إلى الحدود مع تركيا.يسمح المشروع للعراق باستغلال موقعه الجغرافي، والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا، وحددت الحكومة العراقية تكلفة المشروع بنحو 17 مليار دولار وبطول نحو 1200 كيلومتر داخل العراق، ولا يزال حتى الآن في مراحله الأولى.وقالت الحكومة العراقية إن "الخط الاستراتيجي الأساسي سيكون طريق السكة الحديدية بمعدل 1175 كم، بالإضافة إلى الطريق البري بمعدل 1190 كم، لهم مساران مختلفان في الجنوب، لكن يلتقيان في شمال محافظة كربلاء ويسيران جنباً إلى جنب لحين وصولهما إلى فيشخابور".وهناك أعمال جارية حاليا لتأهيل ميناء الفاو أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج، والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها برا.
https://sputnikarabic.ae/20230527/وزير-النقل-السوري-يبحث-مشروع-الربط-السككي-مع-إيران-والعراق-خلال-مشاركته-في-مؤتمر-التنمية--1077492173.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد

البنك الدولي: العراق بحاجة لاستثمارات بقيمة 21 مليار دولار في قطاع النقل

20:42 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / Tim Sloanبناء البنك الدولي في واشنطن
بناء البنك الدولي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / Tim Sloan
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أكد البنك الدولي، اليوم السبت، أن العراق بحاجة إلى استثمارات بقيمة 21 مليار دولار في قطاع النقل.
جاء ذلك في كلمة ممثل البنك الدولي خلال مؤتمر التنمية المنعقد في بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
وزير النقل السوري يبحث مشروع الربط السككي مع إيران والعراق خلال مشاركته في "مؤتمر التنمية"
20:17 GMT
وأضاف المسؤول الدولي أن "العراق يحتاج للاستثمار بأكثر من 21 مليار دولار في قطاع النقل خلال السنوات الخمسة المقبلة".
واعتبر أن مشروع "طريق التنمية سيزيد من الترابط بين العراق ودول المنطقة"، متوقعا أن يقلل المشروع من انبعاثات التلوث بشكل كبير.
وأكد أن البنك الدولي ملتزم بتقديم الدعم للعراق لمساعدته في تحديث البنية التحتية وتوفير فرص العمل.
ومشروع طريق التنمية عبارة عن خط بري وآخر سكك حديد ينطلقان من البصرة جنوبا ومرورا ببغداد ووصولا إلى الحدود مع تركيا.
يسمح المشروع للعراق باستغلال موقعه الجغرافي، والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا، وحددت الحكومة العراقية تكلفة المشروع بنحو 17 مليار دولار وبطول نحو 1200 كيلومتر داخل العراق، ولا يزال حتى الآن في مراحله الأولى.
وقالت الحكومة العراقية إن "الخط الاستراتيجي الأساسي سيكون طريق السكة الحديدية بمعدل 1175 كم، بالإضافة إلى الطريق البري بمعدل 1190 كم، لهم مساران مختلفان في الجنوب، لكن يلتقيان في شمال محافظة كربلاء ويسيران جنباً إلى جنب لحين وصولهما إلى فيشخابور".
وهناك أعمال جارية حاليا لتأهيل ميناء الفاو أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج، والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها برا.
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