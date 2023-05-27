https://sputnikarabic.ae/20230527/سلوفينيا-تسلم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ناقلة-أفراد-مصفحة-فيديو-1077476316.html
سلوفينيا تسلم القوات المسلحة الأوكرانية ناقلة أفراد مصفحة... فيديو
سلوفينيا تسلم القوات المسلحة الأوكرانية ناقلة أفراد مصفحة... فيديو
سلمت سلوفينيا ناقلات الجنود المدرعة ذات العجلات "فالوك" لمقاتلي التشكيلات المسلحة لنظام كييف. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T10:45+0000
2023-05-27T10:45+0000
2023-05-27T10:45+0000
رصد عسكري
العالم
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حاملة الجنود المدرعة هذه هي نسخة مرخصة من "باندور" النمساوية، تم تطويرها في الثمانينيات.الوزن القتالي - 13300 كغ. محرك ديزل بشاحن توربيني - 250 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع 100 كم / ساعة. احتياطي الوقود - 700 كم. الطاقم مكون من ثلاثة أفراد للإنزال البري وستة جنود.أُفيد في وقت سابق، أن سلوفينيا سلمت أوكرانيا 35 مركبة قتال مشاة يوغوسلافية سابقة M80A، بعضها فُقد أثناء القتال. تم أيضًا إرسال 28 دبابة M-55S، والتي تعد تحديثًا مشتركًا مع إسرائيل للدبابة السوفيتية تي-555، إلى هذه المنطقة الساخنة. تم نقل هذه المركبات أخيرا إلى خط الاتصال القتالي.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
سلوفينيا تسلم القوات المسلحة الأوكرانية ناقلة أفراد مصفحة... فيديو
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سلمت سلوفينيا ناقلات الجنود المدرعة ذات العجلات "فالوك" لمقاتلي التشكيلات المسلحة لنظام كييف.
حاملة الجنود المدرعة هذه هي نسخة مرخصة من "باندور" النمساوية، تم تطويرها في الثمانينيات.
الوزن القتالي - 13300 كغ. محرك ديزل بشاحن توربيني - 250 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع 100 كم / ساعة. احتياطي الوقود - 700 كم. الطاقم مكون من ثلاثة أفراد للإنزال البري وستة جنود.
أُفيد في وقت سابق، أن سلوفينيا سلمت أوكرانيا 35 مركبة قتال مشاة يوغوسلافية سابقة M80A، بعضها فُقد أثناء القتال. تم أيضًا إرسال 28 دبابة M-55S، والتي تعد تحديثًا مشتركًا مع إسرائيل للدبابة السوفيتية تي-555، إلى هذه المنطقة الساخنة. تم نقل هذه المركبات أخيرا إلى خط الاتصال القتالي.