عربي
https://sputnikarabic.ae/20230527/سلوفينيا-تسلم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ناقلة-أفراد-مصفحة-فيديو-1077476316.html
سلوفينيا تسلم القوات المسلحة الأوكرانية ناقلة أفراد مصفحة... فيديو
سلوفينيا تسلم القوات المسلحة الأوكرانية ناقلة أفراد مصفحة... فيديو
سلمت سلوفينيا ناقلات الجنود المدرعة ذات العجلات "فالوك" لمقاتلي التشكيلات المسلحة لنظام كييف. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T10:45+0000
2023-05-27T10:45+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735116_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_e4d96c707de78e0a2ce5d935992b883f.jpg
حاملة الجنود المدرعة هذه هي نسخة مرخصة من "باندور" النمساوية، تم تطويرها في الثمانينيات.الوزن القتالي - 13300 كغ. محرك ديزل بشاحن توربيني - 250 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع 100 كم / ساعة. احتياطي الوقود - 700 كم. الطاقم مكون من ثلاثة أفراد للإنزال البري وستة جنود.أُفيد في وقت سابق، أن سلوفينيا سلمت أوكرانيا 35 مركبة قتال مشاة يوغوسلافية سابقة M80A، بعضها فُقد أثناء القتال. تم أيضًا إرسال 28 دبابة M-55S، والتي تعد تحديثًا مشتركًا مع إسرائيل للدبابة السوفيتية تي-555، إلى هذه المنطقة الساخنة. تم نقل هذه المركبات أخيرا إلى خط الاتصال القتالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735116_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_ea7d23c3087b8355393ee5cfb30a34d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

سلوفينيا تسلم القوات المسلحة الأوكرانية ناقلة أفراد مصفحة... فيديو

10:45 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmannدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
تابعنا عبرTelegram
سلمت سلوفينيا ناقلات الجنود المدرعة ذات العجلات "فالوك" لمقاتلي التشكيلات المسلحة لنظام كييف.
حاملة الجنود المدرعة هذه هي نسخة مرخصة من "باندور" النمساوية، تم تطويرها في الثمانينيات.
الوزن القتالي - 13300 كغ. محرك ديزل بشاحن توربيني - 250 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع 100 كم / ساعة. احتياطي الوقود - 700 كم. الطاقم مكون من ثلاثة أفراد للإنزال البري وستة جنود.
أُفيد في وقت سابق، أن سلوفينيا سلمت أوكرانيا 35 مركبة قتال مشاة يوغوسلافية سابقة M80A، بعضها فُقد أثناء القتال. تم أيضًا إرسال 28 دبابة M-55S، والتي تعد تحديثًا مشتركًا مع إسرائيل للدبابة السوفيتية تي-555، إلى هذه المنطقة الساخنة. تم نقل هذه المركبات أخيرا إلى خط الاتصال القتالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:51 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала