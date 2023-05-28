https://sputnikarabic.ae/20230528/الحزب-الحاكم-يحصد-غالبية-مقاعد-البرلمان-ضمن-جولة-الإعادة-في-انتخابات-موريتانيا-1077516070.html
الحزب الحاكم يحصد غالبية مقاعد البرلمان ضمن جولة الإعادة في انتخابات موريتانيا
الحزب الحاكم يحصد غالبية مقاعد البرلمان ضمن جولة الإعادة في انتخابات موريتانيا
تمكن حزب "الإنصاف" الحاكم في موريتانيا من حصد أغلبية مقاعد البرلمان في الدوائر التي شهدت، أمس السبت، جولة ثانية من الانتخابات التشريعية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T14:22+0000
2023-05-28T14:22+0000
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وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفق نتائج أولية نشرتها اليوم الأحد، إن حزب "الإنصاف" حصل على 27 مقعدا في الجولة الثانية لترتفع حصته إلى 107 مقعدا من أصل 176 عدد مقاعد البرلمان الموريتاني.في المقابل، حصل حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (معارض) خلال الجولة الثانية على مقعدين ليرتفع إجمالي رصيده في الجولتين إلى 11 مقعدا برلمانيا، وحصل حزب "الجبهة الجمهورية" (معارض) على مقعد واحد ليرتفع رصيده إلى 7 مقاعد.وحصل حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" (موالاة) على 4 مقاعد، ليرتفع عدد مقاعده إلى 10، وتمكن حزب "نداء الوطن" (موالاة) من الحصول على مقعد واحد في الجولة الثانية ليرفع عدد مقاعده إلى 5، بينما حصد حزب "الفضيلة" (موالاة) مقعدا جديدا ليرفع تمثيله إلى مقعدين.وقالت لجنة الانتخابات في بيان أن نسبة المشاركة وصلت في حدود الساعة 18:25 مساءً إلى 53,28%، مشيرة إلى أن هذه النسبة مأخوذة من 560 مكتبا تم فرزها من أصل 1087 مكتب اقتراع، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية للبلاد.وجرت الانتخابات بمشاركة 25 حزبا، وهو مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، في حين يبلغ مجموع الناخبين نحو 1.8 مليون موريتاني.
https://sputnikarabic.ae/20230515/المعارضة-الموريتانية-تطالب-بإعادة-الانتخابات-واللجنة-تعترف-بخروقات-1077038518.html
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العالم العربي, موريتانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, موريتانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحزب الحاكم يحصد غالبية مقاعد البرلمان ضمن جولة الإعادة في انتخابات موريتانيا
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تمكن حزب "الإنصاف" الحاكم في موريتانيا من حصد أغلبية مقاعد البرلمان في الدوائر التي شهدت، أمس السبت، جولة ثانية من الانتخابات التشريعية.
وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفق نتائج أولية نشرتها اليوم الأحد، إن حزب "الإنصاف
" حصل على 27 مقعدا في الجولة الثانية لترتفع حصته إلى 107 مقعدا من أصل 176 عدد مقاعد البرلمان الموريتاني.
في المقابل، حصل حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (معارض) خلال الجولة الثانية على مقعدين ليرتفع إجمالي رصيده في الجولتين إلى 11 مقعدا برلمانيا، وحصل حزب "الجبهة الجمهورية" (معارض) على مقعد واحد ليرتفع رصيده إلى 7 مقاعد.
وحصل حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" (موالاة) على 4 مقاعد، ليرتفع عدد مقاعده إلى 10، وتمكن حزب "نداء الوطن" (موالاة) من الحصول على مقعد واحد في الجولة الثانية ليرفع عدد مقاعده إلى 5، بينما حصد حزب "الفضيلة" (موالاة) مقعدا جديدا ليرفع تمثيله إلى مقعدين.
وقالت لجنة الانتخابات
في بيان أن نسبة المشاركة وصلت في حدود الساعة 18:25 مساءً إلى 53,28%، مشيرة إلى أن هذه النسبة مأخوذة من 560 مكتبا تم فرزها من أصل 1087 مكتب اقتراع، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية للبلاد.
وجرت الانتخابات بمشاركة 25 حزبا، وهو مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، في حين يبلغ مجموع الناخبين نحو 1.8 مليون موريتاني.