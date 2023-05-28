https://sputnikarabic.ae/20230528/الخارجية-الروسية-تعلق-على-كلام-السيناتور-الأمريكي-حول--قتل-الروس-1077510415.html
الخارجية الروسية تعلق على كلام السيناتور الأمريكي حول قتل الروس
الخارجية الروسية تعلق على كلام السيناتور الأمريكي حول قتل الروس
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، حول قتل الروس، يمكن مقارنتها بالاستثمارات الأمريكية... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T12:22+0000
2023-05-28T12:22+0000
2023-05-28T12:22+0000
روسيا
العالم
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وكتبت زاخاروفا، في قناتها عبر "تلغرام": "السيناتور غراهام لديه ما يمكن مقارنته به. أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية والمحرقة (الهولوكوست)".وأضافت: "في هذا الصدد، أود أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ وجميع المستفيدين الأمريكيين كيف انتهت المغامرة السابقة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا.وقال السناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، خلال مفاوضات في كييف مع زيلينسكي: "الروس يموتون. لم ننفق المال بهذا الحجم من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20230528/سيناتور-أمريكي-نتائج-المساعدات-لأوكرانيا-تؤتي-ثمارها-عبر-قتل-الروس-1077499079.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية تعلق على كلام السيناتور الأمريكي حول قتل الروس
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، حول قتل الروس، يمكن مقارنتها بالاستثمارات الأمريكية السابقة في "الرايخ الثالث".
وكتبت زاخاروفا، في قناتها عبر "تلغرام": "السيناتور غراهام لديه ما يمكن مقارنته به. أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية والمحرقة (الهولوكوست)".
ولفتت زاخاروفا إلى أن الأموال الأمريكية تتدفق الآن في "الحلق النهم (الشره) لنظام النازيين الجدد في كييف".
وأضافت: "في هذا الصدد، أود أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ وجميع المستفيدين الأمريكيين كيف انتهت المغامرة السابقة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن عددا من الشركات الأمريكية المعروفة، مثل "فورد" و"جنرال موتورز" و"كوكا كولا" و"كوداك وستاندرد أويل" و"البنك الوطني تشيس" و"آي بي إم" تعاونت بنشاط مع "الرايخ الثالث"، وزودته بالمعدات، والمشاركة في التطورات التكنولوجية المشتركة، ورعاية التمويل، وتوفير الغذاء، وما إلى ذلك، اعتمادا على خصائص أنشطة الشركات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا.
وقال السناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، خلال مفاوضات في كييف مع زيلينسكي: "الروس يموتون. لم ننفق المال بهذا الحجم من قبل".