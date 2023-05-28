https://sputnikarabic.ae/20230528/زاخاروفا-من-المستحيل-القول-إن-الشعب-الأمريكي-يؤيد-بشكل-كامل-روسوفوبيا-1077526722.html

زاخاروفا: من المستحيل القول إن الشعب الأمريكي يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا"

زاخاروفا: من المستحيل القول إن الشعب الأمريكي يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا يمكن القول إن الشعب الأمريكي يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا" (رهاب روسيا). 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T20:36+0000

2023-05-28T20:36+0000

2023-05-28T20:36+0000

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وأشارت زاخاروفا إلى أن الأمريكيين العاديين ليس لديهم أي فكرة عن التصريحات التي يسمح ممثلو سلطاتهم لأنفسهم بالإدلاء بها.وأضافت: "حسنًا، هل كل أمريكا هكذا؟ لا. هناك شعب. الشعب الأمريكي ليس لديه فكرة، عن التصريحات التي يدلي بها ساستهم الذين صوتوا لصالحهم".ووفقًا لها، فإن تصريحات غراهام المعادية للأجانب كان من الممكن أن "يُخمدها المواطنون الأمريكيون في اليوم التالي" إذا كانت تتعلق بالأقلية من ذوي الأصول الإسبانية أو الأمريكيين الأفارقة أو الأفارقة أو الآسيويين.وشددت على أن الأطروحات التي يكررها السياسيون الأمريكيون حول مقتل الروس هي "دليل للعمل".واختتمت زاخاروفا: "هذا جزء من عقلية الدولة الأمريكية العميقة".

https://sputnikarabic.ae/20230528/الخارجية-الروسية-تعلق-على-كلام-السيناتور-الأمريكي-حول--قتل-الروس-1077510415.html

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