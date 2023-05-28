https://sputnikarabic.ae/20230528/زاخاروفا-من-المستحيل-القول-إن-الشعب-الأمريكي-يؤيد-بشكل-كامل-روسوفوبيا-1077526722.html
زاخاروفا: من المستحيل القول إن الشعب الأمريكي يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا"
زاخاروفا: من المستحيل القول إن الشعب الأمريكي يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا"
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا يمكن القول إن الشعب الأمريكي يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا" (رهاب روسيا). 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T20:36+0000
2023-05-28T20:36+0000
2023-05-28T20:36+0000
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وأشارت زاخاروفا إلى أن الأمريكيين العاديين ليس لديهم أي فكرة عن التصريحات التي يسمح ممثلو سلطاتهم لأنفسهم بالإدلاء بها.وأضافت: "حسنًا، هل كل أمريكا هكذا؟ لا. هناك شعب. الشعب الأمريكي ليس لديه فكرة، عن التصريحات التي يدلي بها ساستهم الذين صوتوا لصالحهم".ووفقًا لها، فإن تصريحات غراهام المعادية للأجانب كان من الممكن أن "يُخمدها المواطنون الأمريكيون في اليوم التالي" إذا كانت تتعلق بالأقلية من ذوي الأصول الإسبانية أو الأمريكيين الأفارقة أو الأفارقة أو الآسيويين.وشددت على أن الأطروحات التي يكررها السياسيون الأمريكيون حول مقتل الروس هي "دليل للعمل".واختتمت زاخاروفا: "هذا جزء من عقلية الدولة الأمريكية العميقة".
https://sputnikarabic.ae/20230528/الخارجية-الروسية-تعلق-على-كلام-السيناتور-الأمريكي-حول--قتل-الروس-1077510415.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
زاخاروفا: من المستحيل القول إن الشعب الأمريكي يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا"
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا يمكن القول إن الشعب الأمريكي يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا" (رهاب روسيا).
وأشارت زاخاروفا إلى أن الأمريكيين العاديين ليس لديهم أي فكرة عن التصريحات التي يسمح ممثلو سلطاتهم لأنفسهم بالإدلاء بها.
وبيّنت زاخاروفا في مقابلة على قناة "روسيا 1" أن "تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، بأن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا، ما هي إلا استمرار لتصريح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في محادثة مع المخادعين فوفان وليكزس، بأن مهمة نظام كييف الحالية هي قتل أكبر عدد ممكن من الروس".
وأضافت: "حسنًا، هل كل أمريكا هكذا؟ لا. هناك شعب. الشعب الأمريكي ليس لديه فكرة، عن التصريحات التي يدلي بها ساستهم الذين صوتوا لصالحهم".
ووفقًا لها، فإن تصريحات غراهام المعادية للأجانب كان من الممكن أن "يُخمدها المواطنون الأمريكيون في اليوم التالي" إذا كانت تتعلق بالأقلية من ذوي الأصول الإسبانية أو الأمريكيين الأفارقة أو الأفارقة أو الآسيويين.
وشددت على أن الأطروحات التي يكررها السياسيون الأمريكيون حول مقتل الروس هي "دليل للعمل".
واختتمت زاخاروفا: "هذا جزء من عقلية الدولة الأمريكية العميقة".