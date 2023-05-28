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https://sputnikarabic.ae/20230528/مياه-القناة-الكبرى-البندقية-تتحول-إلى-اللون-الأخضر-الفاتح-صور--1077518606.html
مياه القناة الكبرى "البندقية" تتحول إلى اللون الأخضر الفاتح... صور
مياه القناة الكبرى "البندقية" تتحول إلى اللون الأخضر الفاتح... صور
أفادت وسائل إعلام، بأن مياه الممر المائي الرئيسي في مدينة البندقية الإيطالية، قد تحولت إلى اللون الأخضر الفاتح. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T15:14+0000
2023-05-28T15:39+0000
العالم
إيطاليا
مدينة البندقية
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وأشارت الصحيفة إلى أن مياه المجرى تحولت إلى اللون الأخضر نتيجة سكب طلاء "الفلوريسنت" عند جسر ريالتو.وكتب رئيس منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، على صفحته في "تويتر"، أن المحافظ دعا إلى اجتماع طارئ مع الشرطة للتحقيق في مصدر السائل.وأشارت صحيفة "كورييري ديل فينيتو" إلى أن أصحاب القوارب المحلية أفادوا بأن مجموعة من النرويجيين على متن قارب سكبوا قوالب الطلاء في الماء.وذكرت الصحيفة أنه تم أخذ عينات من المياه الخضراء من قبل إدارة الإطفاء ووكالة حماية البيئة الإقليمية.
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العالم, إيطاليا, مدينة البندقية
العالم, إيطاليا, مدينة البندقية

مياه القناة الكبرى "البندقية" تتحول إلى اللون الأخضر الفاتح... صور

15:14 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 15:39 GMT 28.05.2023)
© Sputnik . Mihail Mokrushin /  / الانتقال إلى بنك الصورقناة في مدينة البندقية، إيطاليا
قناة في مدينة البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Mihail Mokrushin /
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أفادت وسائل إعلام، بأن مياه الممر المائي الرئيسي في مدينة البندقية الإيطالية، قد تحولت إلى اللون الأخضر الفاتح.
وأشارت الصحيفة إلى أن مياه المجرى تحولت إلى اللون الأخضر نتيجة سكب طلاء "الفلوريسنت" عند جسر ريالتو.
وكتب رئيس منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، على صفحته في "تويتر"، أن المحافظ دعا إلى اجتماع طارئ مع الشرطة للتحقيق في مصدر السائل.
وأشارت صحيفة "كورييري ديل فينيتو" إلى أن أصحاب القوارب المحلية أفادوا بأن مجموعة من النرويجيين على متن قارب سكبوا قوالب الطلاء في الماء.
وذكرت الصحيفة أنه تم أخذ عينات من المياه الخضراء من قبل إدارة الإطفاء ووكالة حماية البيئة الإقليمية.
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