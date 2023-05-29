https://sputnikarabic.ae/20230529/اكتشاف-حديث-لورش-العمل-والمقابر-القديمة-في-سقارة-1077536953.html

اكتشاف حديث لورش العمل والمقابر القديمة في سقارة

اكتشاف حديث لورش العمل والمقابر القديمة في سقارة

تم، يوم السبت الماضي، عرض اكتشافات جديدة في سقارة المصرية، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين جنوب القاهرة. 29.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، للصحفيين إن ورش التحنيط التي تم فيها تحنيط البشر والحيوانات "تعود إلى الأسرة الثلاثين" التي حكمت قبل نحو 2400 عام.اقرأ كامل التفاصيل - مصر القديمة تبوح بأسرارها.. الكشف عن أكبر ورشتي تحنيط ومقبرتين في سقارةوسقارة هي جزء من مدينة ممفيس، عاصمة مصر القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

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