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https://sputnikarabic.ae/20230529/اكتشاف-حديث-لورش-العمل-والمقابر-القديمة-في-سقارة-1077536953.html
اكتشاف حديث لورش العمل والمقابر القديمة في سقارة
اكتشاف حديث لورش العمل والمقابر القديمة في سقارة
تم، يوم السبت الماضي، عرض اكتشافات جديدة في سقارة المصرية، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين جنوب القاهرة. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T08:15+0000
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وقال مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، للصحفيين إن ورش التحنيط التي تم فيها تحنيط البشر والحيوانات "تعود إلى الأسرة الثلاثين" التي حكمت قبل نحو 2400 عام.اقرأ كامل التفاصيل - مصر القديمة تبوح بأسرارها.. الكشف عن أكبر ورشتي تحنيط ومقبرتين في سقارةوسقارة هي جزء من مدينة ممفيس، عاصمة مصر القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
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фото, صور, مصر, أخبار مصر الآن
фото, صور, مصر, أخبار مصر الآن

اكتشاف حديث لورش العمل والمقابر القديمة في سقارة

08:15 GMT 29.05.2023
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تم، يوم السبت الماضي، عرض اكتشافات جديدة في سقارة المصرية، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين جنوب القاهرة.
وقال مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، للصحفيين إن ورش التحنيط التي تم فيها تحنيط البشر والحيوانات "تعود إلى الأسرة الثلاثين" التي حكمت قبل نحو 2400 عام.
اقرأ كامل التفاصيل - مصر القديمة تبوح بأسرارها.. الكشف عن أكبر ورشتي تحنيط ومقبرتين في سقارة
وسقارة هي جزء من مدينة ممفيس، عاصمة مصر القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
© AP Photo / Amr Nabil

مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يعرض تابوتًا خشبيًا قديمًا تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.

مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يعرض تابوتًا خشبيًا قديمًا تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Amr Nabil

مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يعرض تابوتًا خشبيًا قديمًا تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي (يسار) يزور مقبرة قديمة اكتشفت حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي (يسار) يزور مقبرة قديمة اكتشفت حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2023 / Khaled Desouki

سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي (يسار) يزور مقبرة قديمة اكتشفت حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

يقوم الزوار بجولة في الموقع في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

يقوم الزوار بجولة في الموقع في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2023 / Khaled Desouki

يقوم الزوار بجولة في الموقع في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

© AP Photo / Amr Nabil

لوحة ملونة على تابوت خشبي قديم تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.

لوحة ملونة على تابوت خشبي قديم تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Amr Nabil

لوحة ملونة على تابوت خشبي قديم تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

يتم عرض القطع الأثرية المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

يتم عرض القطع الأثرية المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
5/12
© AFP 2023 / Khaled Desouki

يتم عرض القطع الأثرية المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

مصطفى عبده صادق، المشرف على الحفارين، يراقب تابوتًا تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.

مصطفى عبده صادق، المشرف على الحفارين، يراقب تابوتًا تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
6/12
© AFP 2023 / Khaled Desouki

مصطفى عبده صادق، المشرف على الحفارين، يراقب تابوتًا تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

يتم عرض الأشياء المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.

يتم عرض الأشياء المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
7/12
© AFP 2023 / Khaled Desouki

يتم عرض الأشياء المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

سلة مليئة بفاكهة الدوم (زريات) معروضة بين أشياء أخرى تم اكتشافها حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.

سلة مليئة بفاكهة الدوم (زريات) معروضة بين أشياء أخرى تم اكتشافها حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
8/12
© AFP 2023 / Khaled Desouki

سلة مليئة بفاكهة الدوم (زريات) معروضة بين أشياء أخرى تم اكتشافها حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

يزور الناس المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

يزور الناس المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2023 / Khaled Desouki

يزور الناس المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

تم تزيين جدران المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا بلوحات في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

تم تزيين جدران المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا بلوحات في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2023 / Khaled Desouki

تم تزيين جدران المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا بلوحات في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.

© AP Photo / Amr Nabil

تنعكس الزائرة على لوحة وُضعت عليها قطع أثرية اكتُشفت مؤخرًا، أثناء تصويرها في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.

تنعكس الزائرة على لوحة وُضعت عليها قطع أثرية اكتُشفت مؤخرًا، أثناء تصويرها في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Amr Nabil

تنعكس الزائرة على لوحة وُضعت عليها قطع أثرية اكتُشفت مؤخرًا، أثناء تصويرها في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض حيوان محنط صغير تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.

 عرض حيوان محنط صغير تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض حيوان محنط صغير تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.

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