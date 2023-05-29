اكتشاف حديث لورش العمل والمقابر القديمة في سقارة
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يعرض تابوتًا خشبيًا قديمًا تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يعرض تابوتًا خشبيًا قديمًا تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.
سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي (يسار) يزور مقبرة قديمة اكتشفت حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي (يسار) يزور مقبرة قديمة اكتشفت حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
يقوم الزوار بجولة في الموقع في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
يقوم الزوار بجولة في الموقع في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
لوحة ملونة على تابوت خشبي قديم تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.
لوحة ملونة على تابوت خشبي قديم تم اكتشافه مؤخرًا في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.
يتم عرض القطع الأثرية المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
يتم عرض القطع الأثرية المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
مصطفى عبده صادق، المشرف على الحفارين، يراقب تابوتًا تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.
مصطفى عبده صادق، المشرف على الحفارين، يراقب تابوتًا تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.
يتم عرض الأشياء المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.
يتم عرض الأشياء المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.
سلة مليئة بفاكهة الدوم (زريات) معروضة بين أشياء أخرى تم اكتشافها حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.
سلة مليئة بفاكهة الدوم (زريات) معروضة بين أشياء أخرى تم اكتشافها حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.
يزور الناس المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
يزور الناس المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
تم تزيين جدران المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا بلوحات في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
تم تزيين جدران المقبرة القديمة المكتشفة حديثًا بلوحات في مقبرة سقارة جنوب القاهرة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط بشرية وحيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين، في 27 مايو 2023.
تنعكس الزائرة على لوحة وُضعت عليها قطع أثرية اكتُشفت مؤخرًا، أثناء تصويرها في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.
تنعكس الزائرة على لوحة وُضعت عليها قطع أثرية اكتُشفت مؤخرًا، أثناء تصويرها في موقع هرم زوسر المدرج في سقارة، على بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة، مصر، 27 مايو 2023.
عرض حيوان محنط صغير تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.
عرض حيوان محنط صغير تم اكتشافه حديثًا في مقبرة سقارة، حيث اكتشف علماء الآثار ورشتي تحنيط للإنسان والحيوان بالإضافة إلى مقبرتين، جنوب القاهرة، في 27 مايو 2023.