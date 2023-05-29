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https://sputnikarabic.ae/20230529/الصاروخ-الباليستي-الإيراني-الجديد-خيبر-1077540712.html
الصاروخ الباليستي الإيراني الجديد "خيبر"
الصاروخ الباليستي الإيراني الجديد "خيبر"
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، بعضا من خصائص صاروخ "خيبر" (خرمشهر 4)، مؤكدة أنه أسرع من أجياله السابقة وأكثر قدرة على المناورة والإفلات من الرادارات. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T08:38+0000
2023-05-29T08:38+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "هذا الصاروخ أسرع من أجياله السابقة وقدراته على المناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت".واعتبر العميد رضا طلائي، أن "حصول إيران على القوة الدفاعية والصاروخية المتفوقة والمضي في تطويرها، يعود إلى القدرات العلمية والتكنولوجية والتطور الصناعي، لأن هناك إمكانية للاستفادة من علوم الصناعة الصاروخية في باقي الصناعات غير العسكرية".للمزيد من التفاصيل اقرأ - وزارة الدفاع الإيرانية تكشف خصائص صاروخ "خيبر" الجديد وقدراته على الإفلات من الراداراتوأعد فرق "سبوتنيك" رسما بيانيا حول الخصائص الفنية للصاروخ الباليستي الإيراني الجديد "خيبر".
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رصد عسكري, انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
رصد عسكري, انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика

الصاروخ الباليستي الإيراني الجديد "خيبر"

08:38 GMT 29.05.2023
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كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، بعضا من خصائص صاروخ "خيبر" (خرمشهر 4)، مؤكدة أنه أسرع من أجياله السابقة وأكثر قدرة على المناورة والإفلات من الرادارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "هذا الصاروخ أسرع من أجياله السابقة وقدراته على المناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت".
واعتبر العميد رضا طلائي، أن "حصول إيران على القوة الدفاعية والصاروخية المتفوقة والمضي في تطويرها، يعود إلى القدرات العلمية والتكنولوجية والتطور الصناعي، لأن هناك إمكانية للاستفادة من علوم الصناعة الصاروخية في باقي الصناعات غير العسكرية".
للمزيد من التفاصيل اقرأ - وزارة الدفاع الإيرانية تكشف خصائص صاروخ "خيبر" الجديد وقدراته على الإفلات من الرادارات
وأعد فرق "سبوتنيك" رسما بيانيا حول الخصائص الفنية للصاروخ الباليستي الإيراني الجديد "خيبر".
الصاروخ الباليستي الإيراني الجديد خيبر - سبوتنيك عربي
الصاروخ الباليستي الإيراني الجديد خيبر - سبوتنيك عربي
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