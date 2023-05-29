https://sputnikarabic.ae/20230529/النتائج-الأولية-للجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1077546512.html
النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أمس الأحد ، فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T11:46+0000
2023-05-29T11:46+0000
2023-05-29T11:46+0000
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أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
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في 28 مايو/ أيار، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون فوزًا ساحقًا لأردوغان، الذي حصل على 52.14% من الأصوات بعد أن تم الإدلاء بنسبة 99.43% من الأصوات، وحصل مرشح المعارضة كمال كليجدارأوغلو على 47.86% من الأصوات. سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية من التصويت من 29 إلى 30 مايو/ أيار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, инфографика
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, инфографика
النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
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أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أمس الأحد ، فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
في 28 مايو/ أيار، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون فوزًا ساحقًا لأردوغان، الذي حصل على 52.14% من الأصوات بعد أن تم الإدلاء بنسبة 99.43% من الأصوات، وحصل مرشح المعارضة كمال كليجدارأوغلو على 47.86% من الأصوات.
سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية من التصويت من 29 إلى 30 مايو/ أيار.