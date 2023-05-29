عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230529/النتائج-الأولية-للجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1077546512.html
النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أمس الأحد ، فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T11:46+0000
2023-05-29T11:46+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077545857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1bb64b20b9befd82952c1e8ebd8b03b.png
في 28 مايو/ أيار، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون فوزًا ساحقًا لأردوغان، الذي حصل على 52.14% من الأصوات بعد أن تم الإدلاء بنسبة 99.43% من الأصوات، وحصل مرشح المعارضة كمال كليجدارأوغلو على 47.86% من الأصوات. سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية من التصويت من 29 إلى 30 مايو/ أيار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077545857_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3a97b6803bea7db4e3bfbaa6796ec079.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, инфографика
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, инфографика

النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

11:46 GMT 29.05.2023
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أمس الأحد ، فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
في 28 مايو/ أيار، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون فوزًا ساحقًا لأردوغان، الذي حصل على 52.14% من الأصوات بعد أن تم الإدلاء بنسبة 99.43% من الأصوات، وحصل مرشح المعارضة كمال كليجدارأوغلو على 47.86% من الأصوات.
سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية من التصويت من 29 إلى 30 مايو/ أيار.
النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية - سبوتنيك عربي
النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала