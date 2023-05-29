https://sputnikarabic.ae/20230529/بيسكوف-حول-احتمالات-لقاء-بين-بوتين-وأردوغان-لا-توجد-اجتماعات-فورية-حتى-الآن-1077543510.html

بيسكوف حول احتمالات لقاء بين بوتين وأردوغان: لا توجد اجتماعات فورية حتى الآن

بيسكوف حول احتمالات لقاء بين بوتين وأردوغان: لا توجد اجتماعات فورية حتى الآن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، إنه لا توجد احتمالات فورية للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه... 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T10:19+0000

2023-05-29T10:19+0000

2023-05-29T10:19+0000

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وأضاف بيسكوف: "بطريقة أو بأخرى، سيحدث هذا بالتأكيد، لكن حتى الآن لا توجد تقديرات للوقت".وقال بيسكوف إن "محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان قد تتم قريبا".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخطط لإجراء محادثات هاتفية اليوم، مع نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن.وقال قالين في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية: "لدى السيد الرئيس فترة عمل مزدحمة للغاية. يخطط اليوم لإجراء محادثة هاتفية مع بايدن وبوتين".وفاز رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بنتيجة أكثر من 52 % من الأصوات.

https://sputnikarabic.ae/20230529/سياسي-سوري-لـسبوتنيك-المصالح-المشتركة-تدفع-أردوغان-للتوافق-مع-روسيا-في-العديد-من-الملفات-1077539689.html

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