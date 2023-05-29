https://sputnikarabic.ae/20230529/رئيس-الحكومة-الإسبانية-يعتزم-حل-البرلمان-وإجراء-انتخابات-عامة-مبكرة-1077548942.html

رئيس الحكومة الإسبانية يعتزم حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مبكرة

رئيس الحكومة الإسبانية يعتزم حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مبكرة

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، قراره بحل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 23 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعد هزيمة حزب العمال... 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T12:41+0000

2023-05-29T12:41+0000

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سبوتنيك. وأوضح سانشيز: "لقد أبلغت الملك فيليبي السادس بقرار عقد اجتماع مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لحل البرلمان، على أن تقام الانتخابات يوم الأحد 23 يوليو".وأوضح رئيس الحكومة أنه اتخذ القرار في ضوء الانتخابات التي أجريت يوم أمس وأطاحت بحزب العمال الاشتراكي، وعلى الرغم من أن التصويت أمس الأحد كان على نطاق محلي وإقليمي، كما أشار سانشيز، فإن مدلول نتائج الانتخابات "يبعث برسالة بما هو أبعد من ذلك".وأعلن سانشيز أن الدعوة الرسمية للانتخابات ستنشر يوم غد الموافق 30 مايو/ أيارفي الجريدة الرسمية للدولة.يذكر أنه في 28 مايو، أجريت انتخابات في 12 من 17 منطقة حكم ذاتي وهي أراغون، أستورياس، جزر الكناري، جزر البليار، كانتابريا، كاستيلا لا مانشا، مجتمع مدريد، مجتمع فالنسيا، إكستريمادورا، لا ريوخا، نافارا ومنطقة مورسيا، وكذلك في مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي.وجاءت الانتخابات المحلية والإقليمية بمكاسب كبيرة لليمين في إسبانيا، حيث جعلت الحزب الشعبي اليميني المعارض "القوة السياسية الرئيسية" في البلاد، إذ حصل على 31.5% من الأصوات مقابل 28.2% للاشتراكيين.

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