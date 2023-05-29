https://sputnikarabic.ae/20230529/روسيا-توقع-اتفاقية-مع-العراق-لتعزيز-التعاون-في-مجال-النقل-البحري-1077565427.html
روسيا توقع اتفاقية مع العراق لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري
روسيا توقع اتفاقية مع العراق لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وقعت روسيا والعراق اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري. وأصدرت الحكومة الروسية توجيهات لوزارة النقل بالبدء في تنفيذ... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T23:11+0000
2023-05-29T23:11+0000
2023-05-29T23:11+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
روسيا
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تمت الموافقة على مشروع الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية العراق للتعاون في مجال النقل البحري، بناءً على اقتراح وزارة النقل الروسية والتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات التنفيذية الأخرى ذات الاهتمام الفعلي.وفي إطار هذه الاتفاقية، تم تكليف وزارة النقل الروسية بإجراء محادثات مع الجانب العراقي للتوصل إلى اتفاق نهائي لتوقيع الاتفاقية.يهدف الاتفاق إلى تسهيل وتحسين عمليات النقل البحري بين البلدين، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية في الموانئ.ومن المهم أن نلاحظ أن الاتفاقية لا تنطبق على السفن الحربية، بالإضافة إلى عدد من السفن غير التجارية مثل السفن البحثية وسفن الصيد والتنزه.تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والعراق، وتعكس التزام البلدين بتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات.
https://sputnikarabic.ae/20230529/طريق-التنمية-أضخم-مشروع-نقل-يطلقه-العراق-ودول-الجوار-ما-العائد-السياسي-والاقتصادي-منه؟-1077562624.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا
روسيا توقع اتفاقية مع العراق لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري
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في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وقعت روسيا والعراق اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري. وأصدرت الحكومة الروسية توجيهات لوزارة النقل بالبدء في تنفيذ الاتفاقية، التي تهدف إلى تسهيل حركة البضائع والركاب عبر الموانئ البحرية.
تمت الموافقة على مشروع الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية العراق للتعاون في مجال النقل البحري، بناءً على اقتراح وزارة النقل الروسية والتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات التنفيذية الأخرى ذات الاهتمام الفعلي.
وفي إطار هذه الاتفاقية، تم تكليف وزارة النقل الروسية بإجراء محادثات مع الجانب العراقي للتوصل إلى اتفاق نهائي
لتوقيع الاتفاقية.
يهدف الاتفاق إلى تسهيل وتحسين عمليات النقل البحري بين البلدين، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية في الموانئ.
ومن المهم أن نلاحظ أن الاتفاقية لا تنطبق على السفن الحربية، بالإضافة إلى عدد من السفن غير التجارية مثل السفن البحثية وسفن الصيد والتنزه.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والعراق، وتعكس التزام البلدين بتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات.