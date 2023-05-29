https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-بخصوص-الوضع-حول-كوسوفو-انفجار-كبير-ينضج-في-وسط-أوروبا-1077545713.html

لافروف بخصوص الوضع حول كوسوفو: انفجار كبير ينضج في وسط أوروبا

لافروف بخصوص الوضع حول كوسوفو: انفجار كبير ينضج في وسط أوروبا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن تصاعد التوترات للوضع بين صربيا وكوسوفو، ينذر بالخطر، لافتًا إلى أن "انفجارًا كبيرًا" ينضج في وسط... 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T11:30+0000

2023-05-29T11:30+0000

2023-05-29T11:30+0000

روسيا

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وقال لافروف للصحفيين بهذا الصدد: "ينضج انفجار كبير في وسط أوروبا في المكان نفسه الذي شن فيه حلف شمال الأطلسي عام 1999 عدواناً على يوغوسلافيا، منتهكاً بذلك جميع المبادئ التي يمكن تصورها والواردة في وثيقة هلسنكي ووثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وأضاف لافروف، قائلا: "الوضع مقلق، لكن الغرب أخذ مساراً لفرض التبعية الشاملة على جميع الذين يعبرون بطريقة أو بأخرى عن آرائهم الخاصة، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى بأن ما يجري اليوم في العالم يحمل طابعاً جيوسياسياً ويتطلب حلاً جيوسياسياً يوفر، إذا ما تحدثنا عن أوروبا، أمناً متساوياً متكاملاً لكل الدول، ما يعني، بأن أي حلف، بما في ذلك الناتو، لا يملك الحق بالهيمنة في هذا الجزء من العالم".ويأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).

https://sputnikarabic.ae/20230527/الناتو-يدعو-كوسوفو-لوقف-التصعيد-فورا-ويعرب-عن-قلقه-من-رفع-صربيا-مستوى-التأهب-1077485353.html

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