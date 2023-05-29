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https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-يعلق-على-مبادرة-السلام-الأفريقية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1077547140.html
لافروف يعلق على مبادرة السلام الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية
لافروف يعلق على مبادرة السلام الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية
رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الكيني، ألفريد موتوا،على سؤال بشأن المبادرة الأفريقية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T12:11+0000
2023-05-29T12:11+0000
روسيا
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وأشار لافروف في معرض رده على السؤال المطروح من قبل وكالة "سبوتنيك" إلى أن "صيغة زيلينسكي للسلام هي التي يريدها الجميع والتي تنادي بها مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ويطالبون الآخرين بالالتزام بها".وأضاف لافروف بالقول: "اسمحوا لي أن أذكركم أن هذه الصيغة تعني انسحاب روسيا وقواتها القوات الروسية من جميع الأراضي، بما فيها شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس والأراضي التي انضمت أخيرا إلى السيادة الروسية مثل مقاطعة زابوروجيه وخيرسون، وكذلك اعتزام الغرب عقد محكمة بشأن روسيا وقيادتها ودفع تعويضات من حسابات روسيا وفقط بعد كل هذا ستوافق أوكرانيا بلطف على توقيع نوع من معاهدة السلام".واعتبر لافروف أن الرئيس زيلينسكي كان يدعو كل الذين يناصرون روسيا منذ سنوات إلى الانتقال إليها وكذلك كانت دعوات المسؤولين الأوكرانيين الآخرين واليوم يهددون بالقضاء على كل شيء روسي وهذا تماما ما يلتزم به الغرب ويتفق مع صيغة زيلينسكي الوحشية وهم مستعدون لدعم الإبادة الجماعية.وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.
https://sputnikarabic.ae/20230518/بوغدانوف-لا-يوجد-لدينا-تفاصيل-بشأن-المبادرة-الأفريقية-1077163971.html
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روسيا

لافروف يعلق على مبادرة السلام الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية

12:11 GMT 29.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الكيني، ألفريد موتوا،على سؤال بشأن المبادرة الأفريقية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا بالقول إن هناك أطرافا غربية لن تقبل إلا بما يسمى صيغة زيلينسكي للسلام.
وأشار لافروف في معرض رده على السؤال المطروح من قبل وكالة "سبوتنيك" إلى أن "صيغة زيلينسكي للسلام هي التي يريدها الجميع والتي تنادي بها مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ويطالبون الآخرين بالالتزام بها".
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18 مايو, 08:17 GMT
وأضاف لافروف بالقول: "اسمحوا لي أن أذكركم أن هذه الصيغة تعني انسحاب روسيا وقواتها القوات الروسية من جميع الأراضي، بما فيها شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس والأراضي التي انضمت أخيرا إلى السيادة الروسية مثل مقاطعة زابوروجيه وخيرسون، وكذلك اعتزام الغرب عقد محكمة بشأن روسيا وقيادتها ودفع تعويضات من حسابات روسيا وفقط بعد كل هذا ستوافق أوكرانيا بلطف على توقيع نوع من معاهدة السلام".
واعتبر لافروف أن الرئيس زيلينسكي كان يدعو كل الذين يناصرون روسيا منذ سنوات إلى الانتقال إليها وكذلك كانت دعوات المسؤولين الأوكرانيين الآخرين واليوم يهددون بالقضاء على كل شيء روسي وهذا تماما ما يلتزم به الغرب ويتفق مع صيغة زيلينسكي الوحشية وهم مستعدون لدعم الإبادة الجماعية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.
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