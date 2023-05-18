https://sputnikarabic.ae/20230518/بوغدانوف-لا-يوجد-لدينا-تفاصيل-بشأن-المبادرة-الأفريقية-1077163971.html
بوغدانوف: لا يوجد لدينا تفاصيل بشأن المبادرة الأفريقية
بوغدانوف: لا يوجد لدينا تفاصيل بشأن المبادرة الأفريقية
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إنه لا توجد لدى موسكو تفاصيل حتى الآن بشأن مبادرة زعماء الدول الأفريقية للوساطة في الأزمة الأوكرانية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T08:17+0000
2023-05-18T08:17+0000
2023-05-18T08:17+0000
روسيا
العالم
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وقال بوغدانوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لنرى ما سيحدث في الوقت الراهن لا توجد لدينا أي تفاصيل عن هذه المبادرة".وأضاف بوغدانوف: "لدينا معطيات بشأن الزعماء المشاركين. لكن لا يوجد لدينا أي تفاصيل بشأن المبادرة، لذلك من الصعب التحدث عنها في الوقت الحالي".وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الأربعاء، إن موسكو لم تر حتى الآن مقترحات من شركاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا على الورق.وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "موسكو مستعدة لإجراء اتصالات عندما تهتم دول أمريكا اللاتينية والشركاء الأفارقة بطرح مقترحات".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.
https://sputnikarabic.ae/20230518/أوكرانيا-ليست-على-جدول-أعمال-القمة-الروسية-الأفريقية--1077158390.html
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روسيا, العالم
بوغدانوف: لا يوجد لدينا تفاصيل بشأن المبادرة الأفريقية
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حصري
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إنه لا توجد لدى موسكو تفاصيل حتى الآن بشأن مبادرة زعماء الدول الأفريقية للوساطة في الأزمة الأوكرانية.
وقال بوغدانوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لنرى ما سيحدث في الوقت الراهن لا توجد لدينا أي تفاصيل عن هذه المبادرة".
وأضاف بوغدانوف: "لدينا معطيات بشأن الزعماء المشاركين. لكن لا يوجد لدينا أي تفاصيل بشأن المبادرة، لذلك من الصعب التحدث عنها في الوقت الحالي".
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الأربعاء، إن موسكو لم تر حتى الآن مقترحات من شركاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا على الورق.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "موسكو مستعدة لإجراء اتصالات عندما تهتم دول أمريكا اللاتينية والشركاء الأفارقة بطرح مقترحات".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.