https://sputnikarabic.ae/20230529/مصرع-4-بينهم-إسرائيلي-في-تحطم-قارب-شمالي-إيطاليا-1077540912.html
مصرع 4 بينهم إسرائيلي في تحطم قارب شمالي إيطاليا
مصرع 4 بينهم إسرائيلي في تحطم قارب شمالي إيطاليا
لقي أربعة أشخاص، بينهم إسرائيلي، حتفهم بعدما انقلب قارب كان يقلهم في بحيرة ماجوري شمالي إيطاليا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T08:41+0000
2023-05-29T08:41+0000
2023-05-29T08:41+0000
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وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن عاصفة شديدة ضربت قاربا كان يقل مجموعة سياح كانوا يحتفلون بعيد ميلادهم، ما تسبب في مقتل 4 ركاب بينهم إسرائيلي.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تتحقق من الحادث وهي على اتصال مع القنصل الإيطالي.وقع الحادث يوم أمس (الأحد) قرابة الساعة 19:00 بين مدينتي سيستو كاليندي وأرونا. واضطرت فرق الإنقاذ التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث، إلى إبطاء جهودها بشكل كبير بسبب الأمطار الغزيرة والبرد والظلام الذي يلف المنطقة.حاليا، يستمر البحث عن الأشخاص المفقودين ويعمل الغواصون بدعم من طائرة هليكوبتر في الموقع.وبحسب المعلومات التي قدمتها وكالة الطوارئ الإقليمية (أيرو)، كان هناك 24 شخصًا على متن القارب، بما في ذلك أفراد الطاقم. بعد الانقلاب، سقط جميع الركاب في الماء، لكن لحسن الحظ تم إنقاذ معظمهم بواسطة القوارب أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.لكن وعلى على الرغم من التدخل السريع لفرق الإنقاذ، فقد أربعة أشخاص حياتهم في الحادث.والقارب المنكوب هو قارب خاص طوله 16 مترا، يقدم خدمات الإبحار السياحي في بحيرة ماجوري.
https://sputnikarabic.ae/20210523/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-اصطدام-التلفريك-بشمال-إيطاليا-إلى-9-قتلى-صورة-1049043416.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيطاليا
مصرع 4 بينهم إسرائيلي في تحطم قارب شمالي إيطاليا
تابعنا عبر
لقي أربعة أشخاص، بينهم إسرائيلي، حتفهم بعدما انقلب قارب كان يقلهم في بحيرة ماجوري شمالي إيطاليا.
وقالت القناة
"12" الإسرائيلية، إن عاصفة شديدة ضربت قاربا كان يقل مجموعة سياح كانوا يحتفلون بعيد ميلادهم، ما تسبب في مقتل 4 ركاب بينهم إسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية
إنها تتحقق من الحادث وهي على اتصال مع القنصل الإيطالي.
وقع الحادث يوم أمس (الأحد) قرابة الساعة 19:00 بين مدينتي سيستو كاليندي وأرونا. واضطرت فرق الإنقاذ التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث، إلى إبطاء جهودها بشكل كبير بسبب الأمطار الغزيرة والبرد والظلام الذي يلف المنطقة.
حاليا، يستمر البحث عن الأشخاص المفقودين ويعمل الغواصون بدعم من طائرة هليكوبتر في الموقع.
وبحسب المعلومات التي قدمتها وكالة الطوارئ الإقليمية (أيرو)، كان هناك 24 شخصًا على متن القارب، بما في ذلك أفراد الطاقم. بعد الانقلاب، سقط جميع الركاب في الماء، لكن لحسن الحظ تم إنقاذ معظمهم بواسطة القوارب أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.
لكن وعلى على الرغم من التدخل السريع لفرق الإنقاذ، فقد أربعة أشخاص حياتهم في الحادث.
والقارب المنكوب هو قارب خاص طوله 16 مترا، يقدم خدمات الإبحار السياحي في بحيرة ماجوري
.