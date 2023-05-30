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https://sputnikarabic.ae/20230530/أنباء-عن-تعديل-السلطات-الإماراتية-شروط-منح-التأشيرات-للبنانيين-والخارجية-اللبنانية-ترد-1077584846.html
أنباء عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح التأشيرات للبنانيين... والخارجية اللبنانية ترد
أنباء عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح التأشيرات للبنانيين... والخارجية اللبنانية ترد
زعمت تقارير إعلامية، أمس الاثنين، تعذر حصول لبنانيين على التأشيرة بصورة طبيعية من السلطات الإماراتية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T13:04+0000
2023-05-30T13:04+0000
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ونفى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، تلقيه معلومات بهذا الشأن.وقال بو حبيب في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية: "لم نتلق أي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين".يشار إلى أن لبنان نفى في عام 2020، أن تكون الإمارات توقفت عن منح مواطنيه تأشيرات سياحية.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن، أبلغها بأن السلطات الإماراتية لم تصدر قرارا رسميا يمنع إعطاء تأشيرات سياحية للبنانيين أو لجنسيات أخرى.وأبلغ وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبد الله بالهول السفير اللبناني، أن "دولة الإمارات تمرّ حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة"، بحسب المصدر ذاته.وأضاف أن الإمارات تتخذ إجراءات وقائيّة واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه تعديل في سياسة الدخول للدولة بين الحين والآخر، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات تشمل الجنسيات كافة، ولا قرار يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص".
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https://sputnikarabic.ae/20220910/لبنان-يوافق-على-منح-العراقيين-تأشيرة-دخول-وإقامة-مجانية-1067551525.html
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لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار

أنباء عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح التأشيرات للبنانيين... والخارجية اللبنانية ترد

13:04 GMT 30.05.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب
وزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
وزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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زعمت تقارير إعلامية، أمس الاثنين، تعذر حصول لبنانيين على التأشيرة بصورة طبيعية من السلطات الإماراتية.
ونفى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، تلقيه معلومات بهذا الشأن.
وقال بو حبيب في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية: "لم نتلق أي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين".
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12 يناير 2022, 00:58 GMT
يشار إلى أن لبنان نفى في عام 2020، أن تكون الإمارات توقفت عن منح مواطنيه تأشيرات سياحية.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن، أبلغها بأن السلطات الإماراتية لم تصدر قرارا رسميا يمنع إعطاء تأشيرات سياحية للبنانيين أو لجنسيات أخرى.
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10 سبتمبر 2022, 12:41 GMT
وأبلغ وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبد الله بالهول السفير اللبناني، أن "دولة الإمارات تمرّ حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة"، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف أن الإمارات تتخذ إجراءات وقائيّة واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه تعديل في سياسة الدخول للدولة بين الحين والآخر، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات تشمل الجنسيات كافة، ولا قرار يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص".
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