https://sputnikarabic.ae/20230530/أنباء-عن-تعديل-السلطات-الإماراتية-شروط-منح-التأشيرات-للبنانيين-والخارجية-اللبنانية-ترد-1077584846.html
أنباء عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح التأشيرات للبنانيين... والخارجية اللبنانية ترد
أنباء عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح التأشيرات للبنانيين... والخارجية اللبنانية ترد
زعمت تقارير إعلامية، أمس الاثنين، تعذر حصول لبنانيين على التأشيرة بصورة طبيعية من السلطات الإماراتية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T13:04+0000
2023-05-30T13:04+0000
2023-05-30T13:04+0000
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ونفى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، تلقيه معلومات بهذا الشأن.وقال بو حبيب في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية: "لم نتلق أي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين".يشار إلى أن لبنان نفى في عام 2020، أن تكون الإمارات توقفت عن منح مواطنيه تأشيرات سياحية.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن، أبلغها بأن السلطات الإماراتية لم تصدر قرارا رسميا يمنع إعطاء تأشيرات سياحية للبنانيين أو لجنسيات أخرى.وأبلغ وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبد الله بالهول السفير اللبناني، أن "دولة الإمارات تمرّ حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة"، بحسب المصدر ذاته.وأضاف أن الإمارات تتخذ إجراءات وقائيّة واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه تعديل في سياسة الدخول للدولة بين الحين والآخر، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات تشمل الجنسيات كافة، ولا قرار يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص".
https://sputnikarabic.ae/20220112/الإمارات-تنضم-لصندوق-فرنسي-سعودي-لدعم-لبنان-1055266797.html
https://sputnikarabic.ae/20220910/لبنان-يوافق-على-منح-العراقيين-تأشيرة-دخول-وإقامة-مجانية-1067551525.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
أنباء عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح التأشيرات للبنانيين... والخارجية اللبنانية ترد
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زعمت تقارير إعلامية، أمس الاثنين، تعذر حصول لبنانيين على التأشيرة بصورة طبيعية من السلطات الإماراتية.
ونفى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، تلقيه معلومات بهذا الشأن.
وقال بو حبيب في تصريحات لصحيفة
"النهار" اللبنانية: "لم نتلق أي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين".
يشار إلى أن لبنان نفى في عام 2020، أن تكون الإمارات توقفت عن منح مواطنيه تأشيرات سياحية.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن، أبلغها بأن السلطات الإماراتية لم تصدر قرارا رسميا يمنع إعطاء تأشيرات سياحية
للبنانيين أو لجنسيات أخرى.
10 سبتمبر 2022, 12:41 GMT
وأبلغ وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبد الله بالهول السفير اللبناني، أن "دولة الإمارات تمرّ حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا
تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة"، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف أن الإمارات تتخذ إجراءات وقائيّة واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه تعديل في سياسة الدخول للدولة بين الحين والآخر، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات تشمل الجنسيات كافة، ولا قرار يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص".