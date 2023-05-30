https://sputnikarabic.ae/20230530/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تحذر-من-احتمال-وقوع-هجمات-إرهابية-تعدها-أمريكا-في-سوريا-1077570681.html
الاستخبارات الخارجية الروسية تحذر من احتمال وقوع هجمات إرهابية تعدها أمريكا في سوريا
الاستخبارات الخارجية الروسية تحذر من احتمال وقوع هجمات إرهابية تعدها أمريكا في سوريا
أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، نقلا عن رئيس الجهاز سيرغي ناريشكين، بأن الولايات المتحدة بمساعدة عصابات مسلحة تستعد لهجمات إرهابية في... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T08:00+0000
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2023-05-30T08:00+0000
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وأضاف المكتب الصحفي: "كأداة معتادة لتنفيذ خططها التخريبية، تعتزم أجهزة المخابرات الأمريكية مرة أخرى استخدام المتطرفين الإسلاميين، الذين يطلق عليهم الآن" المعارضة المعتدلة".وقالت الخدمة الخاصة إن: "الأمريكيين يجددون بانتظام صفوف الإرهابيين، ويطلقون سراحهم من السجون في الجزء الشمالي الشرقي المحتل من سوريا".وأضافت: "يتم جلب الأسلحة الصغيرة والذخيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات بواسطة الشاحنات إلى معسكرات التدريب".وبحسب جهاز المخابرات: "إن السخرية في المهام التي حددها الأمريكيون لقادة العصابات مثيرة للإعجاب. من بين الأهداف ذات الأولوية، أماكن تجمع الناس والمحلات التجارية والمؤسسات الحكومية".ووفقا له، فإن هجمات المسلحين الذين تسيطر عليهم واشنطن في محافظتي السويداء ودرعا "يتم تنسيقها في الوقت الفعلي من قبل مجموعة من ضباط المخابرات الأمريكية الموجودين في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230527/مسلحون-موالون-لواشنطن-يمعنون-بعمليات-خطف-الأطفال-وتجنيدهم-شرقي-سوريا-1077487568.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم, روسيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تحذر من احتمال وقوع هجمات إرهابية تعدها أمريكا في سوريا
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أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، نقلا عن رئيس الجهاز سيرغي ناريشكين، بأن الولايات المتحدة بمساعدة عصابات مسلحة تستعد لهجمات إرهابية في سوريا في أماكن مزدحمة.
وأضاف المكتب الصحفي: "كأداة معتادة لتنفيذ خططها التخريبية، تعتزم أجهزة المخابرات الأمريكية مرة أخرى استخدام المتطرفين الإسلاميين، الذين يطلق عليهم الآن" المعارضة المعتدلة".
وبحسب جهاز المخابرات الخارجية الروسي، فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم في القاعدة العسكرية الأمريكية في "التنف"، حيث يتم تدريب العشرات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)".
وقالت الخدمة الخاصة إن: "الأمريكيين يجددون بانتظام صفوف الإرهابيين، ويطلقون سراحهم من السجون في الجزء الشمالي الشرقي المحتل من سوريا".
وأضافت: "يتم جلب الأسلحة الصغيرة والذخيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات بواسطة الشاحنات إلى معسكرات التدريب".
وبحسب جهاز المخابرات: "إن السخرية في المهام التي حددها الأمريكيون لقادة العصابات مثيرة للإعجاب. من بين الأهداف ذات الأولوية، أماكن تجمع الناس والمحلات التجارية والمؤسسات الحكومية".
وقال إن "الطريق السريع المهم استراتيجيا بين مدينتي تدمر ودير الزور يتعرض لهجوم من قبل الإرهابيين".
ووفقا له، فإن هجمات المسلحين الذين تسيطر عليهم واشنطن في محافظتي السويداء ودرعا "يتم تنسيقها في الوقت الفعلي من قبل مجموعة من ضباط المخابرات الأمريكية الموجودين في المنطقة".